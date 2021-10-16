۲۰۸ هزار نفر از افراد دارای معلولیت کم بینایی تحت پوشش بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از هر امروز با حضور وزیر کار، رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از نابینایان و اعضای انجمن‌های فعال در زمینه نابینایان برنامه‌ای به مناسبت روز جهانی عصای سفید برگزار شد.

در این نشست وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: امروز اولین حضور وزیر کار و رفاه در دوره مسئولیتشان در سازمان بهزیستی است که نشان از اهمیت نگاه ایشان به معلولان و نابینایان دارد.

وی ادامه داد: امروز دور هم برای گرامیداشت روز عصای سفید که به عنوان روز جهانی هر سال گرامی داشته می شود دور هم جمع شدیم. روزی که حقوق افراد دارای معلولیت نابینایی و مشارکت اجتماعی آنها یادآوری می شود.

قبادی دانا بیان کرد: در حال حاضر ۲۰۸ هزار نفر از افراد دارای معلولیت که دارای معلولیت کم بینایی و نابینایی هستند و ۱۲ درصد افراد دارای معلولیت را تشکیل می دهند زیر پوشش بهزیستی هستند که از این تعداد ۱۳۰ هزار نفر آقایان هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ۸۶ هزار نفر از این عزیزان دارای نابینایی شدید و خیلی شدید هستند و می دانیم که ۲۸۰ میلیون نفر در دنیا دچار معلولیت بینایی هستند که یک پنجم آنها را نابینایان مطلق تشکیل می دهند.

وی بیان کرد: در ارتباط با اشتغال و معیشت و بهداشت آموزش و مسکن وضعیت مناسب سازی و… مشکلاتی وجود دارد که عزیزان در این جلسه مطرح کردند. رفع هر کدام از این مشکلات همت زیادی می خواهد ولی وجود این مشکلات باعث نشده است عزیزان نابینا از تلاش بازبمانند به طوریکه امروز ۳ هزار نفر از این عزیزان در رشته دانشگاهی تحصیل می کنند و ۲۳‬ هزار نفر دانش آموزان کشور را دانش آموزان نابینا و کم بینا تشکیل می دهند.

قبادی دانا در ادامه به تشکیل ۵۲ انجمن مرتبط با نابینایان و همچنین تشکیل شبکه ملی افراد دارای نابینایی در کشور اشارهو عنوان کرد: با این اقدام نابینایان می‌توانند در جریان تصمیم برای آنها مشارکت فعال داشته و تصمیمات با حضور آنها انجام خواهد شد.

وی در ادامه، تشکیل صندوق فرصت‌های شغلی ویژه معلولان را از ظرفیت‌های مغفول مانده برای بحث اشتغال معلولان برشمرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: محدودیت‌های زیادی در مباحث مربوط به معلولان نابینا و کم‌بینا از جمله مناسب‌سازی، تجهیزات توانبخشی و تأمین منابع آموزشی وجود دارد که پیگیر رفع آن هستیم.

وی در ارتباط با بحث پیشگیری از معلولیت نابینایی هم گفت: از سال ۷۵ تاکنون وضعیت سلامتی ۴۸ میلیون کودک سه تا شش سال بررسی شده و موارد دارای مشکل به مراکز درمانی ارجاع شدند.

قبادی دانا با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حل مشکلات معلولان تنها وظیفه بهزیستی نیست و همه مردم باید در این خصوص تلاش کنند نیز بیان کرد: با همکاری و تعامل با سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام اقدامات خوبی در بحث مسکن معلولان انجام شده است.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین در ارتباط با گشایش بودجه‌ای در موضوع تامین مسکن معلولان گفت: بودجه مسکن معلولان تا پیش از این ۴۵ میلیارد تومان بود که با حمایت‌های انجام شده این بودجه در سال ۱۴۰۰ به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

قبادی دانا در پایان با اشاره به محدودیت بودجه سازمان بهزیستی عنوان کرد: در ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان آمده که افراد فاقد شغل و دارای معلولیت شدید بالای ۱۸ سال می‌بایست حداقل حقوق کار را دریافت کنند که تنها برای همین یک مورد ۱۵ هزار میلیارد اعتبار نیاز است.