به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی نابینایان، ویژه‌برنامه‌ای با حضور سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور و سالار قاسمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور صبح امروز برگزار شد.

در این مراسم، از افراد دارای معلولیت توانمند و افراد موثر در توانمندسازی معلولین تقدیر و پس از آن دو پنل تخصصی با عناوین دولت دیجیتال برای همه، دسترسی نابینایان به خدمات و سامانه های الکترونیک و رفع موانع و توسعه اشتغال پایدار برای افراد دارای آسیب بینایی برگزار شد.

سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات دیجیتال و رفع موانع دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات الکترونیکی، گفت: تسهیل دسترسی نابینایان به خدمات بانکی، مالی و دولتی از طریق ابزارهای هوشمند، می‌تواند نیاز به مراجعات حضوری را کاهش دهد و در وقت و هزینه این افراد صرفه‌جویی کند.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با وزرای مرتبط، از جمله وزیر ارتباطات و وزیر آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: در این زمینه، موضوعاتی همچون مناسب‌سازی دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است و باید برای تحقق این اهداف، اقدامات لازم انجام شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت توسعه خدمات غیرحضوری افزود: بسیاری از افراد نابینا و سایر افراد دارای معلولیت در دریافت خدمات مالی، بانکی و اداری با موانعی مواجه هستند که رفع این موانع می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی آنان داشته باشد.

حسینی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات دیجیتال و برطرف کردن موانع موجود در این مسیر، علاوه بر کاهش مراجعات حضوری، از نظر اقتصادی نیز برای افراد دارای معلولیت اهمیت دارد و می‌تواند دسترسی آنان به خدمات عمومی را تسهیل کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ضرورت توسعه خدمات تخصصی روان‌شناختی برای افراد دارای معلولیت، بر لزوم تربیت متخصصان و مشاورانی آشنا با نیازها و ویژگی‌های این افراد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه معلولیت باید به ابعاد علمی و تخصصی نیز توجه شود، اظهار کرد: با توجه به روند سالمندی جمعیت، نیازمند روان‌شناسان متخصص در حوزه سالمندی هستیم. همچنین افراد ناشنوا برای دریافت خدمات مشاوره‌ای باید به متخصصانی دسترسی داشته باشند که با شرایط و شیوه‌های ارتباطی آنان آشنا باشند.

وی افزود: جامعه به متخصصانی نیاز دارد که شناخت دقیقی از ویژگی‌های شخصیتی و شرایط اجتماعی گروه‌های مختلف، از جمله جوانان، نوجوانان، کارگران، معلمان، نابینایان و ناشنوایان داشته باشند تا بتوانند خدمات متناسب با نیازهای آنان ارائه دهند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: این موضوع قرار است در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین موضوع توسعه خدمات روان‌شناختی و ایجاد ظرفیت‌های قانونی لازم برای ارائه این خدمات در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به حمایت‌های آموزشی سازمان بهزیستی از افراد دارای معلولیت گفت: در حال حاضر، ۲۴۳ هزار دانش‌آموز و ۲۰ هزار دانشجو از خدمات سازمان بهزیستی بهره‌مند هستند. همچنین با همکاری وزارت علوم، موضوع ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و روان‌شناختی به دانشجویان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: سال گذشته برای حدود ۶ هزار دانشجوی تحت پوشش، از جمله دانشجویان نابینا، کمک‌هزینه تحصیلی و پرداخت شهریه در نظر گرفته شد و برای هر دانشجو به‌طور میانگین حدود ۲۵ میلیون تومان پرداخت شد.

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