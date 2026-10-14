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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

حسینی: توسعه خدمات دیجیتال، ضرورت تردد فیزیکی نابینایان را کاهش می‌دهد

حسینی: توسعه خدمات دیجیتال، ضرورت تردد فیزیکی نابینایان را کاهش می‌دهد

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر مناسب‌سازی خدمات دیجیتال برای نابینایان گفت: رفع موانع دسترسی به خدمات هوشمند، مراجعات حضوری افراد دارای معلولیت را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی نابینایان، ویژه‌برنامه‌ای با حضور سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور و سالار قاسمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور صبح امروز برگزار شد.

در این مراسم، از افراد دارای معلولیت توانمند و افراد موثر در توانمندسازی معلولین تقدیر و پس از آن دو پنل تخصصی با عناوین دولت دیجیتال برای همه، دسترسی نابینایان به خدمات و سامانه های الکترونیک و رفع موانع و توسعه اشتغال پایدار برای افراد دارای آسیب بینایی برگزار شد.

سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات دیجیتال و رفع موانع دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات الکترونیکی، گفت: تسهیل دسترسی نابینایان به خدمات بانکی، مالی و دولتی از طریق ابزارهای هوشمند، می‌تواند نیاز به مراجعات حضوری را کاهش دهد و در وقت و هزینه این افراد صرفه‌جویی کند.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با وزرای مرتبط، از جمله وزیر ارتباطات و وزیر آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: در این زمینه، موضوعاتی همچون مناسب‌سازی دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است و باید برای تحقق این اهداف، اقدامات لازم انجام شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت توسعه خدمات غیرحضوری افزود: بسیاری از افراد نابینا و سایر افراد دارای معلولیت در دریافت خدمات مالی، بانکی و اداری با موانعی مواجه هستند که رفع این موانع می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی آنان داشته باشد.

حسینی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات دیجیتال و برطرف کردن موانع موجود در این مسیر، علاوه بر کاهش مراجعات حضوری، از نظر اقتصادی نیز برای افراد دارای معلولیت اهمیت دارد و می‌تواند دسترسی آنان به خدمات عمومی را تسهیل کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ضرورت توسعه خدمات تخصصی روان‌شناختی برای افراد دارای معلولیت، بر لزوم تربیت متخصصان و مشاورانی آشنا با نیازها و ویژگی‌های این افراد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه معلولیت باید به ابعاد علمی و تخصصی نیز توجه شود، اظهار کرد: با توجه به روند سالمندی جمعیت، نیازمند روان‌شناسان متخصص در حوزه سالمندی هستیم. همچنین افراد ناشنوا برای دریافت خدمات مشاوره‌ای باید به متخصصانی دسترسی داشته باشند که با شرایط و شیوه‌های ارتباطی آنان آشنا باشند.

وی افزود: جامعه به متخصصانی نیاز دارد که شناخت دقیقی از ویژگی‌های شخصیتی و شرایط اجتماعی گروه‌های مختلف، از جمله جوانان، نوجوانان، کارگران، معلمان، نابینایان و ناشنوایان داشته باشند تا بتوانند خدمات متناسب با نیازهای آنان ارائه دهند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: این موضوع قرار است در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین موضوع توسعه خدمات روان‌شناختی و ایجاد ظرفیت‌های قانونی لازم برای ارائه این خدمات در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به حمایت‌های آموزشی سازمان بهزیستی از افراد دارای معلولیت گفت: در حال حاضر، ۲۴۳ هزار دانش‌آموز و ۲۰ هزار دانشجو از خدمات سازمان بهزیستی بهره‌مند هستند. همچنین با همکاری وزارت علوم، موضوع ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و روان‌شناختی به دانشجویان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: سال گذشته برای حدود ۶ هزار دانشجوی تحت پوشش، از جمله دانشجویان نابینا، کمک‌هزینه تحصیلی و پرداخت شهریه در نظر گرفته شد و برای هر دانشجو به‌طور میانگین حدود ۲۵ میلیون تومان پرداخت شد.

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کد مطلب 6977353
مهدیه حسن نائینی

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