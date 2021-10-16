به گزارش خبرنگار مهر،

حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعدازظهر امروز در مراسمی که به مناسبت روز عصای سفید در سازمان بهزیستی کشور و با حضور رئیس سازمان بهزیستی و جمعی از نابینایان و اعضای انجمن های فعال در زمینه نابینایان برگزار شد گفت: در دستورات دینی ما آمده است که افرادی که معلولیتی دارند تکالیفی از طرف آنها برگردن سایر افراد قرار داده می شود که این تکالیف باید در نظامات اجتماعی و اخلاقی جامعه پیاده و اجرا شود.

وی افزود: شاید یکی از مسولینی که بیشترین قرابت را با جامعه نابینایان داشته باشد بنده باشم چرا که پدرم سالیانی است که بسیار کم بینا هستند و بنده توفیق داشتم سالها عصاکش ایشان باشم و می دانم در این حوزه چه باید کرد و چه کارهای زیادی انجام نداده ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این جلسات بهتر است سخنرانی نکنیم و بنده و مسئولان دیگر نقص هایمان را بشماریم و کارهای نکرده را یادآور کنیم بیان کرد: در ارتباط با نابینایان به طور اخص و جامعه معلولین عام تر چند کار را باید پیگیری کنیم. اولین کاری که وظیفه آن را به عهده سازمان بهزیستی می گذاریم این است که تا آخر آذرماه گزارشی تهیه شود که مسئولین و دستگاههایی که در حوزه حقوق معلولین وظیفه دارند تا به حال چه کارهایی انجام داده اند؟ این گزارش بر اساس مفاد قانونی که وظایفی بر عهده همه دستگاهها در این حوزه گذاشته شده است در جهت حمایت و احقاق حقوق معلولان ان شاءالله تهیه می شود و رونوشت آن به رئیس جمهور ارائه خواهد شد. همچنین گزارش و عملکرد هر دستگاه از جمله سازمان بهزیستی و وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی را منتشر می کنیم و تذکرات لازم را نیز به دستگاههای مورد نظر خواهیم داد.

عبدالملکی اظهار کرد: همه دستگاههای مسئول در این زمینه بدانند که فروردین ۱۴۰۱ گزارش دیگری را خدمت مقام معظم رهبری ارائه خواهیم داد و کم و کاستی ها را به مراجع قضایی اعلام می کنیم. به طور مثال در ماده ۱۵ قانون حمایت از جامعه معلولین آمده است که سه درصد از استخدام ها دولتی باید از جامعه معلولان باشد و حتی برای عدم اجرای این قانون مجازات های مشخصی تعیین شده است. ما حتماً این قوانین را پیگیری می کنیم و از این پس برای اجرای این قوانین خواهش نمی کنیم بلکه اگر دستگاهی به وظیفه اش عمل نکرد به مراجع قضایی اعلام می کنیم.

وی در ادامه با اشاره به بسترسازی برای ورود بخش خصوصی و مردم برای حمایت از جامعه معلولین نیز گفت: بخشی از وظایف در قانون آمده است و به عهده نهادهای دولتی است اما بخشی از تکالیف قانونی نیست اما مگر قرار است. همه کارهایی که باید صورت بگیرد در قانون بیاید؟ مردم ما در دوران کرونا در رزمایش کمک های مومنانه به صورت داوطلبانه شرکت کردند و با توجه به اینکه هیچ قانونی نبود اما هزاران میلیارد تومان کمک جمع آوری شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در مرحله سوم هم ما بحث اصلاح قوانین واجرای مقررات جدید برای حمایت از جامعه معلولان را دنبال خواهیم کرد و آئین نامه هایی نیز در حال تدوین است.

وی در ادامه گفت: درخواستی که همینجا از موسسات نوآور و گروه های استارتاپی و همه عزیزان خلاق داریم این است که برای حل مشکلات جامعه معلولان و نابینایان ورود کنند و با رویکرد حل مساله به این موضوع ورود کنند.

وی ادامه داد: به طور مثال یک مساله‌ای که در این جلسه مطرح شد چالش آموزش به مردم برای نحوه تعامل مردم با نابینایان و معلولان بود که گروه های نوآور می توانند ایده های خلاقانه و حتی کم هزینه‌ای داشته باشند.