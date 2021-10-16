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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۳۱

کنسولگری روسیه در آلبانی:

مشغول رسیدگی به پرونده شهروندان کشته شده روسیه در آلبانی هستیم

مشغول رسیدگی به پرونده شهروندان کشته شده روسیه در آلبانی هستیم

در پی انتشار خبر مرگ مشکوک چند گردشگر روسیه در روستایی در آلبانی، کنسولگری مسکو در تیرانا از آغاز رسیدگی به جزئیات این پرونده خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، در پی انتشار خبر مرگ مشکوک چند گردشگر روسیه در روستایی در آلبانی، کنسولگری مسکو در تیرانا از آغاز رسیدگی به جزئیات این پرونده خبر داد.

بر اساس این گزارش، یک مقام سفارت روسیه نیز با تایید این خبر گفت: همکاران ما در حال رسیدگی به موضوع هستند.

لازم به ذکر است یک روزنامه آلبانیایی پیشتر گزارش داده بود که جسد چهار شهروند روسیه روز جمعه در هتلی واقع در روستای «کِرِت» آلبانی کشف شده است. تحقیقات اولیه پلیس، علت مرگ هر چهار نفر را خفگی اعلام کرده است.

اجساد متعلق به دو مرد و دو زن در سنین بین ۳۱ الی ۶۰ سال بوده است.

هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

کد مطلب 5329095

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