دومین قطار تهران ـ جمکران با بلیت ۵۶ هزار تومانی به حرکت درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین سرویس قطار حومهای تهران ـ جمکران در ادامه برنامه توسعه خدمات ریلی میان پایتخت و شهر مقدس قم راهاندازی شده است تا امکان تردد مسافران و زائران مسجد مقدس جمکران در روزهای بیشتری فراهم شود.
این سرویس جدید، روزهای سهشنبه و پنجشنبه فعال است و قطار در ساعت ۱۴ از تهران به سمت جمکران حرکت میکند.
بر اساس برنامه اعلامشده، قطار پس از رسیدن به جمکران، در ساعت ۲۰ و ۵۵ دقیقه این شهر را به مقصد تهران ترک میکند.
راهاندازی این سرویس با پیگیری استاندار قم انجام شده و در راستای تقویت حملونقل ریلی و فراهم کردن امکان دسترسی آسانتر مردم و زائران به مسجد مقدس جمکران صورت گرفته است.
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