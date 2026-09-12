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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۲

دومین قطار تهران ـ جمکران با بلیت ۵۶ هزار تومانی به حرکت درآمد

دومین قطار تهران ـ جمکران با بلیت ۵۶ هزار تومانی به حرکت درآمد

قم- دومین سرویس قطار حومه‌ای تهران ـ جمکران با هدف توسعه خدمات حمل‌ونقل ریلی و تسهیل تردد مردم و زائران مسجد مقدس جمکران راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین سرویس قطار حومه‌ای تهران ـ جمکران در ادامه برنامه توسعه خدمات ریلی میان پایتخت و شهر مقدس قم راه‌اندازی شده است تا امکان تردد مسافران و زائران مسجد مقدس جمکران در روزهای بیشتری فراهم شود.

این سرویس جدید، روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه فعال است و قطار در ساعت ۱۴ از تهران به سمت جمکران حرکت می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، قطار پس از رسیدن به جمکران، در ساعت ۲۰ و ۵۵ دقیقه این شهر را به مقصد تهران ترک می‌کند.

راه‌اندازی این سرویس با پیگیری استاندار قم انجام شده و در راستای تقویت حمل‌ونقل ریلی و فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر مردم و زائران به مسجد مقدس جمکران صورت گرفته است.

کد مطلب 6944249

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