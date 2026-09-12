نجات کودک ۴ ساله توسط امدادگران اورژانس

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس عسگری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مأموریت مبنیبر کاهش سطح هوشیاری یک کودک، تیم اورژانس پیش بیمارستانی پایگاه امام قیس به محل حادثه اعزام شد.
وی تصریح کرد: بر اساس این گزارش، کودک ۴ ساله دچار کاهش سطح هوشیاری و دپرسیون تنفسی شده و متعاقباً به آپنه و ایست تنفسی رسیده بود.
سرپرست اورژانس چهارمحال و بختیاری افزود: تکنسینهای اورژانس پس از حضور در محل و ارزیابی اولیه، با کودکی مواجه شدند که دچار سیانوز صورت و لبها، نبض ضعیف و فقدان تنفس مؤثر بود. بلافاصله اقدامات حیاتی و حمایت از راه هوایی و تهویه، مطابق پروتکلهای اورژانس پیشبیمارستانی، آغاز شد.
عسگری اذعان داشت: با انجام سریع و صحیح مداخلات درمانی توسط تیم اورژانس، تنفس خودبهخودی بیمار بازگشت و وضعیت بالینی و سطح هوشیاری وی بهبود یافت.
وی یادآور شد: بیمار پس از تثبیت شرایط، برای ادامه مراقبتهای تخصصی و پایش درمانی به بیمارستان ولیعصر عج بروجن منتقل شد.
نظر شما