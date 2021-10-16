تدابیر امنیتی شدید در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، منابع عراقی از تدابیر امنیتی ویژه در پایتخت این کشور خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: عصر امروز شنبه تدابیر شدید امنیتی در بغداد حکمفرما شده است.

منابع مذکور تاکید کردند: نیروهای امنیتی به شکل گسترده در میدان‌های فردوسی، التحریر، برخی مناطق السعدون در بغداد پایتخت عراق مستقر شده اند.

این منابع عراقی به علت این تدابیر اشاره نکردند اما ساعاتی قبل مشاور الکاظمی از پایان شمارش دستی آرا خبر داده بود.

عبدالحسین الهنداوی، مشاور نخست وزیر عراق امروز شنبه از پایان شمارش دستی آرای همه صندوق‌های رأی در انتخابات پارلمانی عراق خبر داد.

وی گفت: کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق شمارش دستی آرای صندوق‌های رأی را به پایان رساند.

الهنداوی تاکید کرد که نتایج شمارش دستی آرا با شمارش الکترونیکی مطابقت داشت.

عماد جمیل، عضو تیم رسانه‌ای کمیساریای عالی مستقل انتخابات نیز گفته بود نتایج شمارش دستی آرا با نتایج شمارش الکترونیکی مطابقت داشته است.