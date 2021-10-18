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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۱۲

لیگ برتر کشتی فرنگی از روز ۱۰ آبان آغاز می‌شود

لیگ برتر کشتی فرنگی از روز ۱۰ آبان آغاز می‌شود

برنامه مسابقات و لیست شهرهای میزبان دور رفت و برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی پس از برگزاری نشست هماهنگی لیگ برتر مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برنامه اعلام شده مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی از ۱۰ آبان ماه با برگزاری مسابقات گروه "الف" در آمل آغاز می‌شود. همچنین طی روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ آبان ماه نیز مسابقات دور رفت سه گروه دیگر در استان‌های قم، تهران و سنندج برگزار خواهد شد.

همچنین مسابقات دور برگشت بعد از دو هفته استراحت طی روزهای ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۸ آبان ماه در شهرهای تهران، بیرجند، کرج و اندیمشک برگزار می‌شود.

تیم صدرنشین هر گروه بعد از پایان مسابقات دور مقدماتی (دور رفت و برگشت) به مرحله نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 5330294

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