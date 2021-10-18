به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برنامه اعلام شده مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی از ۱۰ آبان ماه با برگزاری مسابقات گروه "الف" در آمل آغاز می‌شود. همچنین طی روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ آبان ماه نیز مسابقات دور رفت سه گروه دیگر در استان‌های قم، تهران و سنندج برگزار خواهد شد.

همچنین مسابقات دور برگشت بعد از دو هفته استراحت طی روزهای ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۸ آبان ماه در شهرهای تهران، بیرجند، کرج و اندیمشک برگزار می‌شود.

تیم صدرنشین هر گروه بعد از پایان مسابقات دور مقدماتی (دور رفت و برگشت) به مرحله نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد.