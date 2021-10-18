جدیدترین واکنش کتائب سیدالشهداء به نتایج انتخابات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، گردانهای سید الشهداء عراق امروز دوشنبه از تشدید فشار و اعتراضات مردمی در مخالفت با نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام خبر داد و این نتایج را دستکاری شده، دانست.

کاظم الفرطوسی سخنگوی گردانهای سیدالشهداء اعلام کرد: کتائب سیدالشهداء در چارچوب بیت شیعی مخالف نتایج انتخابات عمل می کند و به شکایت از راههای قانونی روی می آورد یا اینکه به فشار مردمی از طریق تظاهرات روی خواهد آورد.

وی با اشاره به تشدید این فشارها در اعتراض به نتایج انتخابات، تاکید کرد: در حال حاضر بحث شکل گیری ائتلاف های سیاسی مطرح نیست و فقط منحصراً در مخالفت با نتایج انتخاباتی است که شواهدی بسیار وجود دارد که در آن تقلب رخ داده است و نتایج آن قابل پذیرش نیست.

گفتنی است که روز گذشته هم عراق شاهد برگزاری تظاهراتی در مخالفت با نتایج اولیه انتخابات که از سوی کمیساریای عالی انتخابات اعلام شده است، بود.