  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۰۲

جدیدترین واکنش کتائب سیدالشهداء به نتایج انتخابات عراق

جدیدترین واکنش کتائب سیدالشهداء به نتایج انتخابات عراق

گردانهای سید الشهداء عراق امروز دوشنبه از تشدید فشار و اعتراضات مردمی در مخالفت با نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام خبر داد و این نتایج را دستکاری شده، دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، گردانهای سید الشهداء عراق امروز دوشنبه از تشدید فشار و اعتراضات مردمی در مخالفت با نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام خبر داد و این نتایج را دستکاری شده، دانست.

کاظم الفرطوسی سخنگوی گردانهای سیدالشهداء اعلام کرد: کتائب سیدالشهداء در چارچوب بیت شیعی مخالف نتایج انتخابات عمل می کند و به شکایت از راههای قانونی روی می آورد یا اینکه به فشار مردمی از طریق تظاهرات روی خواهد آورد.

وی با اشاره به تشدید این فشارها در اعتراض به نتایج انتخابات، تاکید کرد: در حال حاضر بحث شکل گیری ائتلاف های سیاسی مطرح نیست و فقط منحصراً در مخالفت با نتایج انتخاباتی است که شواهدی بسیار وجود دارد که در آن تقلب رخ داده است و نتایج آن قابل پذیرش نیست.

گفتنی است که روز گذشته هم عراق شاهد برگزاری تظاهراتی در مخالفت با نتایج اولیه انتخابات که از سوی کمیساریای عالی انتخابات اعلام شده است، بود.

کد مطلب 5330556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها