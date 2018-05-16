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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۴۶

البدران:

نتایج نهایی انتخابات عراق طی ۴۸ ساعت آینده اعلام خواهد شد

نتایج نهایی انتخابات عراق طی ۴۸ ساعت آینده اعلام خواهد شد

رئیس اداره انتخابات کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق گفت: نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق طی دو روز آینده اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، ریاض البدران رئیس اداره انتخابات کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق گفت: نتایج نهایی انتخابات طی دو روز آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: دلیلی که کمیساریا به شمارش دستی آراء روی آورد وجود ندارد.

البدران تاکید کرد: برخی گروههای سیاسی به کارکنان کمیساریا در دفتر کرکوک فشار وارد کردند و برخی تهدید به قتل شدند. ما کارکنانی داریم که در حبس هستند و آنها حکم گروگان را کرکوک دارند. نتایج ۱۸۶ مرکز در کرکوک تاکنون ارسال نشده است.

وی تاکید کرد: از دستگاههای امنیتی می خواهیم که به وظایف خود برای حفظ جان کارکنان کمیساریا و اعضای آن عمل کنند. از نخست وزیر می خواهیم که حمایت کافی برای موسسه انتخاباتی و کارکنان و اعضای شورای کمیساریا را به عمل آورد.

البدران گفت: شمارش آرای صندوقهایی که نتایج آنها مورد تردید بود، در محل نمایشگاه بین المللی بغداد در جریان است  خبرنگارانی که مایل به پیگیری هستند به نمایشگاه بروند.

کد مطلب 4298987

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