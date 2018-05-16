نتایج نهایی انتخابات عراق طی ۴۸ ساعت آینده اعلام خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، ریاض البدران رئیس اداره انتخابات کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق گفت: نتایج نهایی انتخابات طی دو روز آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: دلیلی که کمیساریا به شمارش دستی آراء روی آورد وجود ندارد.

البدران تاکید کرد: برخی گروههای سیاسی به کارکنان کمیساریا در دفتر کرکوک فشار وارد کردند و برخی تهدید به قتل شدند. ما کارکنانی داریم که در حبس هستند و آنها حکم گروگان را کرکوک دارند. نتایج ۱۸۶ مرکز در کرکوک تاکنون ارسال نشده است.

وی تاکید کرد: از دستگاههای امنیتی می خواهیم که به وظایف خود برای حفظ جان کارکنان کمیساریا و اعضای آن عمل کنند. از نخست وزیر می خواهیم که حمایت کافی برای موسسه انتخاباتی و کارکنان و اعضای شورای کمیساریا را به عمل آورد.

البدران گفت: شمارش آرای صندوقهایی که نتایج آنها مورد تردید بود، در محل نمایشگاه بین المللی بغداد در جریان است خبرنگارانی که مایل به پیگیری هستند به نمایشگاه بروند.