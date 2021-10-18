سند نظام مصون سازی و عملیات پدافند شیمیایی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اکرمی ظهر دوشنبه در نشست قرارگاه پدافند استان مرکزی اظهار کرد: در حوزه پدافند شیمیایی باید سه مقوله ایمنی، امنیت و دفاع مدنظر باشد و چرا که عدم رعایت ملاحظات ایمنی و وقوع حوادث ناشی از نشت، آتش سوزی و انفجار مواد شیمیایی می‌تواند پیامد امنیتی به بار آورد.

وی گفت: از نظر سازمان محیط زیست وجود تصفیه‌خانه‌ها در شهر مشکلی ندارد اما، از دیدگاه سازمان پدافند غیرعامل اگر از سیلندر گاز کلر بهره‌گیری شود، باید ملاحظات ایمنی و امنیتی رعایت شود و در حریم شهری فعالیت کنند و یا از از روش‌های نوین گندزدایی نظیر الکترولیز نمک طعام یا سایر روش‌ها استفاده شود.

معاون قرارگاه پدافند شیمیایی کشور در پایان بیان کرد: سند نظام مصون سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور تدوین شده و انتظار می‌رود دستگاه‌ها پس از ابلاغ آن با دقت برای پیاده سازی اقدام کنند و تمام راهبردها برای کاهش آسیب پذیری و حفاظت از زیرساخت‌ها انجام شود.