راه حاج قاسم ادامه دارد/ شهادت حرکت انقلاب را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین سلامی شامگاه دوشنبه در جوار مزار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم یک راه و یک مسیر بدون توقف بود؛ همانگونه که یک مکتب بود و مسیر حرکت انقلاب اسلامی به گونه‌ای است که با شهادت شخصیت‌های بزرگ نه تنها متوقف نمی‌شود بلکه حرکت آن شدت بیشتری می‌گیرد.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر در منطقه تشریح کرد: امروز این شتاب را در جای جای منطقه‌ای که جبهه مقاومت در آن شکل گرفته و در حال مبارزه با استعمار برای اعاده حق مسلمانان است؛ مشاهده می‌کنید همچنین عقب نشینی‌های آشکار دشمنان ما و قدرت‌های بزرگ را از این منطقه می‌بینید.

سرلشکر سلامی ادامه داد: اخراج و فرار آمریکایی‌ها از افغانستان و به نوعی عقب نشینی است و شاید ماه‌های آخر حضور آنها در عراق را ملاحظه می‌کنید.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر شکست‌های اخیر اهداف دشمن اظهار کرد: شکست آنها در پروژه خطرناک لبنان، شکست اهداف دشمن در جبهه سوریه، شکست اهداف دشمن در تحریم جمهوری اسلامی ایران و همچنین شکست محاصره اقتصادی سیاسی نظام ما را به خوبی می‌بینید.

وی افزود: بنابراین این راه راهی است که با شهادت شخصیت‌ها و فرماندهان بزرگی مثل حاج قاسم نه تنها متوقف نمی‌شود بلکه توسط دنبال کنندگان آن راه ادامه پیدا خواهد کرد.

سردار سلامی تاکید کرد: امروز آثار اعتماد به نفس و پیروزی در جبهه اسلام و جبهه مقاومت بیش از گذشته نمایان است و ما نشانه‌های پیروزی مقاومت و عقب نشینی و شکست دشمن را به خوبی می‌بینیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلابی اسلامی خاطرنشان کرد: شما در هیچ جبهه‌ای از حرکات انقلاب اسلامی هیچ‌گونه سستی نمی‌بینید و در عین حال در هیچ نقطه‌ای برای دشمن هیچ اثری از موفقیت نمی‌بینید پس حاج قاسم زنده است راه او زنده است و پیروان راه او زنده هستند.

وی عنوان کرد: ولی امر ما رهبر معظم انقلاب در عرصه هدایت امت همواره در حال ایجاد تأثیرات تعیین کننده هستند و رویش‌های جدید نشان دهنده این هستند که انقلاب با نفس جدیدی در حال حرکت است.