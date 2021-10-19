پیگیری دادستان کل برای آزادی ۳۵۰ زندانی ایرانی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالستار محمد وزیر دادگستری عراق و هیئت همراه صبح امروز با حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور دیدار کردند.

در ابتدای این دیدار دادستان کل کشور ضمن خیرمقدم به وزیر دادگستری عراق و هیئت همراه گفت: جمهوری اسلامی ایران با جمهوری اسلامی عراق روابط بسیار نزدیک و ارتباط تنگاتنگی دارد و اقتضا می‌کند که این ارتباطات و تعاملات پررنگ‌تر باشد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد دو سفر رئیس قوه قضائیه به کشور عراق بودیم گفت: در این سفرها مباحث خوبی بین مقامات قضائی دو کشور انجام شده و موافقت نامه‌های میان طرفین امضا شده است. چهار قرارداد رسمی هم میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق منعقد شده است.

وی ادامه داد: با این توصیفات، اما به اهتمام بیشتری برای گسترش روابط نیازمندیم و امنیت عراق برای ایران بسیار مهم است و این اهمیت تا به آن اندازه است که ایران همیشه برای امنیت عراق تلاش کرده است. زمانی که داعش به چهل کیلومتری بغداد آمده بود جمهوری اسلامی ایران تمام توان خود را برای مقابله با تروریسم به میدان آورده بود.

دادستان کل کشور ادامه داد: امنیت امروز عراق مرهون خون شهدای مقاومت ایران و عراق است که در برابر تروریست‌ها ایستادند و بزرگ‌ترین آن‌ها شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس هستند.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: انتظار ما این است که دستگاه قضائی عراق با دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران تعاملی بیش از گذشته داشته باشد. یکی از این موارد و تعاملات به تبادل زندانیان مرتبط است که از عراق در ایران یا از ایران در عراق، محکوم و زندانی هستند. انتظار ما این است که بر اساس قرارداد دو کشور به محض اینکه حکم و محکومیت زندانی قطعی شد، این تبادل انجام شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: انتظار داریم بعد از پایان این سفر اقدام مناسب برای تبادل زندانیان در اولویت قرار گیرد.

دادستان کل کشور با اشاره به سفر هفته گذشته‌اش به ارمنستان اظهار داشت: در این کشور تسهیلات فراوانی برای تبادل زندانیان میان کشور ایران و ارمنستان صورت گرفته است و از کشور عراق می‌خواهیم که درباره تبادل زندانیان اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه برخورد با قاچاقچیان و ترانزیت مواد مخدر را مورد تاکید قرار داد و گفت: انتظار داریم میان دو کشور ارتباطات بیشتری در زمینه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر داشته باشیم و به محض اینکه فردی در مرزهای عراق به خاطر حمل مواد مخدر دستگیر شد به ایران اعلام شود تا با همکاری ایران و عراق بتوانیم مبدا و مقصد آن را مشخص کنیم.

دادستان کل کشور در ادامه موضوع استرداد اموال ایرانیان محکوم شده را مورد توجه قرار داد و گفت: از کشور عراق انتظار داریم یک تفاهم بین ایران و عراق منعقد شود تا بتوان به اموال افرادی که در ایران محکوم شده‌اند و اموالشان را به عراق منتقل کرده‌اند، دسترسی پیدا کرد.

در ادامه این دیدار عبدالستار محمد وزیر دادگستری عراق با بیان اینکه تنها هدف این سفر تحکیم روابط برادرانه میان دو کشور است گفت: تحکیم روابط حقوقی و قضائی میان روابط دو کشور از اهداف اصلی است. همچنین عملیاتی کردن توافقنامه منعقد شده میان دو کشور و موضوعاتی که به وزارت دادگستری عراق مرتبط می‌شود از جمله اهداف این سفر است؛ چرا که برخی از این توافقنامه‌ها در حوزه صلاحیت وزارت دادگستری عراق نیز نیست، اما مواردی که مطرح شد را به شورای عالی قضائی جمهوری عراق ابلاغ خواهم کرد.

وی در ادامه در خصوص استرداد محکومین ایرانی در عراق گفت: با کمیته‌ای که تشکیل شده است طی ۵۰ روز ۶۰ نفر از محکومان ایرانی را به ایران منتقل کرده‌ایم. ۲۰ نفر دیگر نیز در دست اقدام است و ۲۰ نفر دیگر کارهایشان انجام شده است و به محض بازگشت به عراق کارهای تشریفاتی آن را انجام می‌دهیم.

وزیر دادگستری عراق اضافه کرد: در خصوص بقیه محکومین یا حکمشان قطعی نشده و یا تازه بازداشت شده‌اند و من از تعداد آن‌ها خبر ندارم، اما پس از دستور نخست وزیر عراق مبنی بر برداشتن ویزا آن دسته از بازداشت شدگان که به علت خروج غیرقانونی از ایران و ورود به کشور عراق دستگیر شده‌اند به سرعت تحویل ایران خواهند شد.

وی درباره توقیف اموال ایرانیانی که حکم شأن در کشور ایران قطعی شده است، گفت: این موضوع نیازمند یک تفاهم بین قوه قضائیه دو کشور و میان وزارت دادگستری دو کشور ایران و عراق است و باید در این زمینه یک یادداشت تفاهمی منعقد شود ما نیز در این خصوص آمادگی کامل برای استرداد این دارایی‌ها را داریم.