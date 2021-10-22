کاهش خطر مرگ ناشی از کووید۱۹ در مصرف کنندگان داروی استاتین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، محققان ارتباط بین استفاده از استاتین ها و مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ را در بین حدود ۱ میلیون نفر بررسی کردند.

آنها دریافتند که استفاده از استاتین با کاهش نسبی خطر مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹، صرف نظر از سن، جنس و عوامل خطر کووید ۱۹ همراه است.

محققان یادآور می‌شوند که تحقیقات بیشتری برای تأیید نقش حفاظتی استاتین ها در برابر کووید ۱۹ مورد نیاز است.

استاتین ها گروهی از داروها هستند که برای کاهش سطح کلسترول LDL در خون استفاده می‌شوند که به کلسترول "بد" نیز معروف هستند.

داشتن کلسترول LDL بالا می‌تواند منجر به سخت شدن و تنگ شدن عروق و بیماری‌های قلبی عروقی شود. بیماری‌های قلبی عروقی و سطح کلسترول بالا با تشدید عوارض کووید ۱۹ مرتبط است.

در عین حال، تحقیقات دیگر نشان داده است که استاتین ها ممکن است دارای اثرات ضدویروسی، ضدالتهابی و ضد لختگی خون باشند که در برابر کووید ۱۹ مفید هستند.

در بهار امسال، مطالعه‌ای که شامل ۶۴۸ بیمار بستری شده با کووید ۱۹ بود، نشان داد افرادی که قبل از ابتلاء به کووید ۱۹ استاتین مصرف می‌کردند، ۵۰ درصد کمتر از افرادی که این دارو را مصرف نمی‌کردند در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

«ریتا برگویست»، سرپرست تیم تحقیق از مؤسسه کارولینسکا سوئد، می‌گوید: «نتایج مطابق با فرضیه ما بود و برخی مطالعات مشاهده‌ای قبلی نیز نتایج مشابهی را نشان داده است.»

کووید ۱۹ شدید نتیجه واکنش‌های التهابی و ایمنی به کروناویروس است. بنابراین ممکن است اثرات ضدالتهابی استاتین ها و توانایی تعدیل پاسخ ایمنی تأثیر مثبت بر افراد مبتلا به کووید ۱۹ داشته باشد، اگرچه مکانیسم‌های دقیق آن هنوز ناشناخته است.

محققان به این نتیجه رسیدند که استاتین ها با کاهش مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ ارتباطی اندک دارند و طبق یافته‌های موجود، استفاده مداوم از استاتین ها به عنوان یک اقدام پیشگیرانه تلقی می‌شود.