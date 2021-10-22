به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی ظهر امروز در جریان دیدار مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با وی که در زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: رفع مشکل کمبود ایستگاه‌های هواشناسی نه فقط برای این سازمان بلکه برای افزایش توان مدیریتی ستاد مدیریت بحران در زمان وقوع مخاطرات جوی و بهبود پیش بینی‌های جوی لازم و ضروری است.

وی افزود: در جریان طوفان حاره ای شاهین که به صورت مداوم با هواشناسی ارتباط برقرار می‌شد، گفته شد؛ در نوار ساحل جنوب، فقط در چابهار ایستگاه هواشناسی وجود دارد و مابقی سواحل بدون هواشناسی است.

استاندار سیستان و بلوچستان توسعه زیرساخت‌های هواشناسی را در راستای اجرای اقدامات مدیریت بحران برشمرد و ادامه داد: اگه طوفان حاره ای دیگری به سواحل جنوب استان وارد شود، تأسیسات و زیرساخت‌های دستگاه‌های زیادی آسیب می بیند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: اجرای سامانه رادار جنوب استان برای سواحل جنوب مهم و حیاتی است و حتماً در سفر هفته آینده دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور به چابهار مشکلات واگذاری زمین رادار مطرح و برطرف می‌شود.

وی تصریح کرد: اکنون که اراضی منطقه آزاد چابهار از ۱۴ هزار هکتار به بیش از ۸۰ هزار هکتار افزایش یافته، هر چقدر زمین برای احداث رادار هواشناسی نیاز است، تأمین می‌شود.

نبود سامانه رادار تا شعاع ۵۰۰ کیلومتری از مرکز سیستان و بلوچستان

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: با وجود بلاخیز بودن شرق کشور، هیچ رادار هواشناسی تا شعاع بیش از ۵۰۰ کیلومتری مرکز استان وجود ندارد. در واقع از بوشهر به سمت شرق و از مشهد به جنوب هیچ سامانه راداری وجود ندارد که این موضوع هواشناسی را در زمان پایش و پیش بینی مخاطرات جوی با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌کند.

محسن حیدری ادامه داد: در چند سال پیش با پیگیری‌های جدی سازمان هواشناسی و اداره کل هواشناسی استان و با حمایت مستقیم وزیر راه و شهرسازی، مقرر شد سازمان بنادر نسبت به خریداری و تحویل سامانه رادار به هواشناسی اقدام کند.

وی افزود: مقدمات اجرای پروژه به خوبی پیش رفت و اعتباری معادل ۲۰ میلیارد تومانی هم برای آن پیش بینی شد اما منطقه آزاد چابهار از واگذاری زمین برای اجرای طرح خودداری کرد و اکنون بیش از پنج سال است که با وجود ظرفیت بالای وقوع بلایای «جوی -اقیانوسی» در سواحل جنوب، این پروژه مسکوت مانده است.

بلاخیز بودن سیستان و بلوچستان به دلیل وجود مخاطرات جوی زیاد

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سیستان و بلوچستان به دلیل تأثیر پذیری از سیستم‌های مختلف آب و هوایی با اکثر قریب به اتفاق پدیده‌های مخرب و بلاهای جوی نظیر، سیل، بارش‌های سنگین، صاعقه، تگرگ، توفان گردوخاک، طوفان حاره ای، خشکسالی، یخبندان، برف، ریزش بهمن در حاشیه کوه تفتان، مه گرفتگی، سونامی، موج‌های گرمایی و گرمازدگی و… مواجه است‌.

حیدری گفت: آتش سوزی‌های مراتع و جنگل زارهای استان که عمدتاً در تالاب‌های هامون رخ می‌دهد، در اکثر موارد انسان ساخت است و شرایط جوی در وقوع آن نقشی ندارند اما می‌تواند سبب گسترش آتش سوزی شود.

وی ادامه داد: بارندگی نرمال سیستان و بلوچستان ۱۰۰ میلی متر در سال است که حدود یک سوم میانگین کشوری است اما سال زراعی که سه هفته پیش به پایان رسید، تنها ۳۵ میلی متر بارش در استان بارید که حدود یک سوم میانگین سالانه و حدود یک هفتم میانگین بلندمدت کشوری است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: کم بارشی ذاتی استان به قدری نیست که مدیریت منابع آب شرب و کشاورزی را با چالش همراه کند چراکه در همین تابستان امسال حدود ۴ میلیارد مترمکعب آب حاصل از بارش دریافت شده است.

سیستان و بلوچستان کم بارش ترین استان کشور

حیدری بیان کرد: این شرایط در حالی است که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ سیستان و بلوچستان کم بارش ترین استان کشور بوده و اختلاف میزان بارش آن با دومین استان یعنی همزگان که حدود ۵۱ میلی متر بوده، ۴۶ درصد است.

وی افزود: علاوه بر تأمین آب از طریق بارش، سیستان و بلوچستان ظرفیت استحصال آب از رطوبت بالای هوا در نواز ۳۰۰ کیلومتری سواحل را نیز دارد. موضوعی که می‌تواند تنش آبی در پهنه قابل توجهی از جنوب استان را برطرف کند.

عضو ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفت: برخلاف سواحل در شمال استان ظرفیت استحصال آب از بارش و رطوبت هوا بسیار پایین است برای نمونه میانگین بارش سالانه زابل در شمال استان کمتر از ۵۰ میلی متر است و میانگین رطوبت نسبی هوا نیز شرایط مطلوبی ندارد.

حیدری ادامه داد: در میرجاوه که یکی از شهرستان‌های شمال استان است، میانگین رطوبت نسبی سالانه هوا حدود ۲۰ درصد است که گویای شرایط خشک و کم باران این منطقه است.

وی تصریح کرد: درست است که اکنون میرجاوه کمترین رطوبت هوا در استان را دارد اما چون شبکه پایش هواشناسی استان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد، ممکن است با ایجاد ایستگاه‌های جدید یکی دیگر از شهرهای استان کم‌ترین رطوبت را داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: می‌توان گفت که اقلیم سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود زیرساخت‌های هواشناسی هنوز ناشناخته است که شرط شناخت همه جانبه، توسعه ایستگاه‌های هواشناسی است.

کمبود ۶۰ ایستگاه هواشناسی در سیستان و بلوچستان

حیدری افزود: با وجود اینکه اکنون ۱۲ ایستگاه سینوپتیک هواشناسی در استان فعال است، اما حداقل ۶۰ ایستگاه برای رسیدن به حداقل استانداردهای جهانی کمبود داریم.

وی ادامه داد: پتانسیل تشکیل سیل، توفان گردوخاک و خشکسالی در نواحی مختلف استان به دلیل وجود بسترهای تشکیل و وقوع آن‌ها بالاست. از یک طرف وسیع‌ترین چشمه‌های تولید گردوغبار داخلی و خارجی در شمال و غرب استان فعال است و از طرف دیگر به دلیل وجود ناهمواری‌های فراوان در جنوب و مرکز استان، سیل‌های زیادی با وجود بارندگی‌های کم تشکیل می‌شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان خشکسالی را مخاطره خاموش و مداوم سال‌های اخیر استان نام برد و گفت: بر اساس شاخص بارش، تبخیر و تعرق استاندارد شده دوره ۱۰ ساله منتهی به مهرماه امسال ۱۰۰ درصد مساحت استان درگیر با خشکسالی است که ۸۶.۶ درصد آن از نوع خشکسالی بسیار شدید است‌.