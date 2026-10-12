کارگرنیا: مردم تضمین کننده امنیت و پشتیبان اصلی نظام و کشور هستند

محمدحسین واثق کارگرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم همیشه در کشور ما به عنوان محور امورات کشور محسوب می‌شدند، اظهار کرد: انقلاب بر مبنای حضور مردم بود.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت افزود:هر کجا که مردم حاضر در صحنه بودند، توفیقات خوبی نصیب نظام ما شد و حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب، انقلاب رابر مبنای همین مردم بنا کرده است .

واثق کارگرنیا با اشاره به سال ۱۳۴۲ زمانی که امام خمینی را برای تبعید اعزام کردند، گفت: در پاسخ به این سوال که یاران شما (امام) چه کسانی هستند ، امام فرمودند؛«در گهواره‌های خوابیدن» و این یعنی امام امروز و سال ۵۷ را در همان زمان دیدند و از همان زمان هم با حضور مردم این انقلاب را شکل دادند.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۷ سال از عمر انقلاب بر اساس همین حضور مردمی بوده، تصریح کرد:در صحنه های مختلف، در بزنگاه های مختلف، هرجایی که احساس خطر شد، مردم وقت شناس و قدر شناس ایران اسلامی در صحنه های مختلف حاضر شدند و در حمایت از نظام، آرمان‌های نظام، آرمان‌های حضور پیدا کردند، دفاع کردند و آنچه را که تاکنون نصیب ما شد،جز پیروزی نبود.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: ما هشت سال دفاع مقدس را با حضور همین نیروهای مردمی همیشه در صحنه، چه عزیزانی که در جبهه‌های نبرد حضور پیدا می‌کردند و چه مردمانی که در پشت صحنه‌ها بودند، هم پشتیبان جنگ بودند، هم تأمین‌کننده امنیت داخلی، با پیروزی پشت سر گذاشتیم .

وی با بیان اینکه ما جنگ بزرگی را هم در همان در مناطق عملیاتی و داخل شهرها داشتیم، ادامه داد: گروه‌های مختلف ضد انقلاب و محارب که مسلحانه وارد صحنه شده بودند، این مردم بودند که با حضور در صحنه امنیت داخل را حفظ کردند تا رزمندگان بتوانند در آن زمان با فراغ خاطر بهتری در مقابله با دشمن موفق شوند

واثق کارگر نیا با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تصریح کرد: دشمن احساس می‌کرد با ترور رهبر شهید مان و مسئولین درجه یک نظام اعم از وزرا و مسئولین کشوری و لشکری می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان بر کشور ایران مسلط شود ، ولی مردم با حضور خوبشان در صحنه اثبات کردند که این مردم هستند که حافظ و نگهبان انقلاب هستند.

وی گفت: با عنایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، تا زمانی که این مردم هستند مطمئناً دشمن با سیاست‌های واهی خودش، با نقشه‌های واهی خودش مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید.

ملت ما جان فدای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه جان‌فدائیان عزیز فعلی کشور ما که همه جز ارتش میلیونی بسیج هستند ، گفت: کل جمعیت جز ارتش میلیونی بسیج هستند و این جان فدایی اختصاص به فرد یا گروه خاصی ندارد. شاید بعضی از افراد باشند حتی در این فراخوان‌های هم ثبت‌نام نکرده باشند، ولی به واقع جان فدای نظام، جان فدای انقلاب و جان فدای امنیت مردم هستند.

وی تصریح کرد: همه ما در خدمت مردم هستیم، مردمی بسیار قدرشناس و وقت شناس که انشالله بتوانیم آنچه را که در تکلیف ماست، در وظیفه ماست، در قبال همه بزرگواری‌ هایی را که مردم در طول این مدت داشتند، بخشی از این زحمات و حضور میدانی مردم رو جبران بکنیم.

حضور شبانه مردم ضامن شکست دشمن است

واثق کارگرنیا با اشاره به حضور شبانه مردم در میادین و خیابان‌های کشور گفت: حدود هشت ماه است که مردم هر شب در خیابان‌ها و میادین حضور دارند. این حضور از زمستان آغاز شد و در بهار و تابستان، حتی در روزهای گرم، ادامه یافت. اکنون نیز با وجود بارندگی‌های فراوان در شهر ما، هیچ شبی خیابان‌ها از جمعیت خالی نیست؛ گاهی حتی جمعیت از شب‌های گذشته هم بیشتر است.

وی با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها افزود:این حضور نشان می‌دهد که شرایط نامساعد جوی و مشکلات اقتصادی، با وجود نگرانی همه ما، به ایمان و اعتقاد مردم و اعتماد شان به نظام خدشه‌ای وارد نمی‌کند. مشکلات وجود دارد و باید با همدلی و کمک به یکدیگر برای برطرف‌کردن آن‌ها تلاش کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه ملت ما ملت شرایط سخت هست، تصریح کرد: اثبات کردیم که در شرایط سخت مقاوم‌تر از همیشه در صحنه حضور پیدا می‌کنه. انشالله این دوران هم تمام خواهد شد، مثل دوران هشت سال دفاع مقدس و انشالله این دوران هم با پیروزی کامل مردم ایران بر استکبار جهانی خواهد بود.

وی با اشاره به نقش شهرداری و شورای اسلامی شهر در برگزاری مناسبت‌های ملی و استانی و محلی گفت: در هشت ماه گذشته، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری عمدتاً مسئولیت تأمین امکانات و ملزومات تجمعات شبانه، از جمله فضاسازی ها ،تجهیزات صوتی و تصویری، را بر عهده داشته است.

واثق کارگرنیا با بیان اینکه همایش «جان‌ فدا» روز پنجشنبه برگزار می‌شود، افزود: انتظار می‌رود این همایش با حضور و مشارکت گسترده مردم و در قالب اجتماع بزرگی در حمایت از نظام برگزار شود.

وی ادامه داد: اقدامات حمایتی لازم نیز در جلسه علنی روز یکشنبه گذشته به تصویب رسید و شهرداری موظف شد امکانات مورد نیاز این اجتماع را فراهم کند تا مراسم هرچه باشکوه‌تر برگزار شود.