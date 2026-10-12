به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیل‌زاده در نشست خبری پس از دیدار مقابل الشمال قطر، اظهار داشت: به هر دو تیم، به‌ویژه تیم خودمان، خسته نباشید می‌گویم. شرایط نابرابر است. پس از بازی سنگین مقابل استقلال، بدون برگزاری جلسه تمرینی، مسیر سخت ۱۸ ساعته را پشت سر گذاشتیم. من توان بازی نداشتم و با تنها ۲۰ دقیقه تمرین به میدان رفتیم. این شرایط با اصول فیرپلی همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: بعد از دقیقه ۶۰ تیم ما از نظر بدنی کم آورد. از فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) تقاضا دارم به ما کمک کنند؛ چراکه در این شرایط توان بازی نداریم. پاهای بازیکنان دیگر جانی برای بازی ندارد. من اهل بهانه‌جویی نیستم، اما شرایطی برای بازیکنان به وجود آمده که بسیار سخت است. من در رختکن، شرایط بازیکنان و تیم را از نزدیک می‌بینم.

کاپیتان تراکتور خاطرنشان کرد: شرایط آن‌قدر سخت است که نمی‌دانم از چه چیزی باید انتقاد کنیم. برخی تیم‌ها با پرواز مستقیم سفر می‌کنند، اما ما اکنون باید پس از ۲۰ ساعت به تبریز برگردیم و سه روز دیگر نیز در یک بازی خارج از خانه به میدان برویم.

خلیل‌زاده در ادامه گفت: با این شرایط نمی‌توانیم درباره مسائل فنی بازی صحبت کنیم. بدون تمرین باید به انزلی برویم و بازی کنیم. شرایط نابرابر است؛ نه در تبریز و مقابل هواداران خودمان بازی می‌کنیم و نه شرایط آب‌وهوایی مناسبی داریم. همه‌چیز به نفع تیم قطری بود و ما دیگر جانی برای بازی نداریم. چهار، پنج نفر از بهترین بازیکنان ما مصدوم هستند و ۴۰ درصد تیم را در اختیار نداریم. به کمک فدراسیون فوتبال نیاز داریم؛ ادامه دادن با این شرایط بسیار سخت است و این وضعیت با اصول فیرپلی همخوانی ندارد.

وی درباره صحبت‌هایش با بازیکنان تیم، تأکید کرد: همیشه با بازیکنان صحبت می‌کنم و شرایط بدنی آن‌ها را درک می‌کنم. با آن‌ها حرف می‌زنم تا هوشیار باشند؛ چراکه یک اشتباه در بازی آسیایی می‌تواند به گل خوردن منجر شود. باید هوشیار و متمرکز باشیم و به حریفان موقعیت ندهیم. شرایط ما خوب نبود و اگر بازی در تبریز برگزار می‌شد، با اختلاف پیروز می‌شدیم.

کاپیتان تراکتور در پایان اظهار داشت: شرایط نابرابر است و AFC و فیفا باید کاری کنند تا اصول فیرپلی رعایت شود. سیاست باید از فوتبال جدا باشد؛ خودشان هم می‌گویند سیاست از فوتبال جداست، اما می‌ترسند. ما ۲۰ ساعت در راه بودیم و برای بازگشت نیز باید همین مسیر را طی کنیم. این شرایط فیرپلی نیست.