به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، در دیدار با خانواده سردار شهید حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه سجاد شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان، ضمن تبریک و تسلیت شهادت این سردار مجاهد، با یادآوری جایگاه ارزشمند خانواده شهدا در مسیر جهاد، بر نقش همراهی، صبوری و مجاهدت آنان در این مسیر و ضرورت تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در نسل‌های آینده تأکید کرد.

خانواده شهدا در اجر مجاهدت و شهادت همسران خود سهیم هستند

آیت‌الله علم‌الهدی در این دیدار، ضمن آرزوی صبر و اجر برای خانواده شهید حسین ظریفی، با اشاره به افتخار همراهی با یک شهید مجاهد، اظهار کرد: این افتخار بزرگی برای شماست که به خانواده شهید تعلق دارید؛ به‌ویژه اینکه از همان ابتدا انتظار شهادت ایشان را داشتید و اکنون به همان چیزی که انتظارش را می‌کشیدید، رسیده‌اید.

وی با اشاره به حضور مستمر شهید ظریفی در جبهه‌های نبرد و میدان‌های مجاهدت، افزود: این شهادت برای شما تا حدودی قابل‌تحمل‌تر از کسانی است که مسیر زندگی‌شان، مسیر شهادت نبوده است. خوشا به سعادت شما که ایشان به این سعادت نائل شدند. شما نیز در تمام زحمات، رنج‌ها و مجاهدت‌هایی که ایشان متحمل شدند، شریک بوده‌اید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در ادامه، با تبیین جایگاه همسران شهدا و رنج‌ها و مسئولیت‌هایی که پس از شهادت همسرانشان بر دوش می‌کشند، به روایتی از اسماء بنت عمیس، همسر جعفر طیار(علیه‌السلام)، اشاره کرد و گفت: روزی اسماء بنت عمیس، همسران شهدا را در مدینه جمع کرد و نزد پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) آورد. سپس خود به‌عنوان سخنران آن جمع، به بیان مشکلات و سختی‌های زندگی همسران شهدا پرداخت.

وی ادامه داد: اسماء بنت عمیس در سخنان خود خطاب به پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیان کرد که همسران آنان به جبهه می‌روند و مجاهدت می‌کنند و در جریان نبرد، ضرباتی به آنان وارد می‌شود، دست یا پایشان قطع می‌شود و مدتی درد و سوزش را تحمل می‌کنند؛ اما پس از آن به مقامات عالی می‌رسند و غرق در نعمت و لذت می‌شوند. در مقابل، همسرانشان در این دنیا باقی می‌مانند و باید با فرزندان آنان زندگی کنند؛ فرزندانی که سرپرست خود را از دست داده‌اند و مسئولیت نگهداری و تربیت آنان بر عهده مادرانشان قرار می‌گیرد.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به دشواری مسئولیت همسران شهدا پس از فقدان همسر، افزود: اسماء بنت عمیس با اشاره به سختی‌ها و رنج‌های طولانی همسران شهدا، از پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) پرسید که در برابر این همه مسئولیت و دشواری چه تکلیفی دارند؛ چراکه ممکن است شهدا با تحمل ساعاتی درد و رنج به مقامات عالی برسند، اما همسرانشان باید ده‌ها سال زحمت بکشند تا فرزندان آنان بزرگ شوند و به نتیجه برسند و حتی پس از بزرگ‌شدن فرزندان نیز درد و غم ناشی از فقدان همسر برای آنان باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) در پاسخ، همسران شهدا را نیز در جهاد آنان شریک دانستند، اظهار کرد: بر اساس این روایت، همسران شهدا با همسرداری و همراهی خود، از آغاز تا پایان مسیر، در تمام مجاهدت‌های همسرانشان شریک بوده‌اند. اجر جهاد و شهادت آنان نیز در نامه عمل همسرانشان نوشته می‌شود و آنان به همان مقامات می‌رسند؛ زیرا در این مسیر همراه و شریک همسران خود بوده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه شهادت شهید ظریفی موجب علو درجات و ارتقای مقام معنوی خانواده ایشان شده است، بیان کرد: امیدواریم این شهادت ذخیره بزرگی برای آخرت شما و سرمایه‌ای برای افتخار در دنیا باشد.

امام جمعه مشهد مقدس در ادامه، با ابراز امیدواری نسبت به آینده فرزندان شهید و تداوم راه پدرشان، خاطرنشان کرد: سعادت ایشان تنها در شهادت خودشان خلاصه نمی‌شود، بلکه شهادت ایشان برای شما نیز مایه سعادت است. امیدواریم خداوند فرزندان شما را حفظ کند تا بتوانند با توفیق الهی همان مسیر را ادامه دهند و نسل شما، چه دختر و چه پسر، در خط شهادت و مجاهدت حرکت کند.

آیت‌الله علم‌الهدی در ادامه این دیدار، با اشاره به فرصت مجاهدت و خدمت در مسیر الهی، تصریح کرد: گاهی درباره برخی شهدا گفته می‌شود که چرا با وجود سال‌ها حضور در جبهه و شهادت بسیاری از دوستان و همرزمانشان، شهادت آنان به تأخیر افتاده است. یکی از نکاتی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که خداوند به آنان فرصت می‌دهد تا در طول این مدت، خیرات و مبرات بیشتری انجام دهند و با دست پر به دیدار الهی بروند؛ یعنی علاوه بر مقام شهادت، زاد و توشه سنگینی نیز برای آخرت خود فراهم کنند.

وی با گرامیداشت یاد شهید حسین ظریفی و اشاره به مجاهدت‌های شهید شوشتری و شهید حاج‌قاسم سلیمانی، اظهار کرد: شهید حاج‌قاسم سلیمانی از دوران نوجوانی در جبهه حضور داشت و در جوانی به فرماندهی رسید. با وجود حضور مستمر در میدان‌های مختلف و قرارگرفتن در معرض خطر، شهادت ایشان سال‌ها به تأخیر افتاد؛ شاید از این جهت که فرصت انجام خیرات، مبرات و مجاهدت‌های بیشتری برای ایشان فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: شهید ظریفی نیز در تمام این مدت منشأ خیر و برکت بود و شهادت ایشان پس از سال‌ها مجاهدت رقم خورد. خوشا به سعادت ایشان که این همه مقام را کسب کردند و خوشا به سعادت شما که در این مقامات با ایشان شریک هستید.

وی با اشاره به اهمیت نقش مادر در خانواده، بر استمرار خیرات و برکات ناشی از شهادت این سردار مجاهد تأکید کرد و گفت: حضور مادر در خانواده بسیار مؤثر است و امیدواریم خیر و برکت این شهادت نیز استمرار داشته باشد.

آیت‌الله علم‌الهدی در بخش دیگری از سخنان خود، خانواده شهید را به استمرار مسیر خیر و مجاهدت فراخواند و اظهار کرد: همه شما باید اهل خیر و برکت باشید و از این فرصت برای ادامه مسیر مجاهدت استفاده کنید.

وی با طلب رحمت الهی برای شهید حسین ظریفی، ابراز امیدواری کرد که خیرات و برکات این خانواده با شهادت این سردار مجاهد استمرار یابد و روحیه انقلابی و فرهنگ شهادت در این خانواده و نسل‌های آینده باقی بماند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در پایان، با اشاره به تربیت فرزندان شهید در مکتب پدر و مادرشان، خاطرنشان کرد: فرزندان شما نیز تربیت‌یافته مکتب شما و پدرشان هستند؛ امیدوارم این مسیر را ادامه دهند و نسل‌های بعدی نیز این روحیه و فرهنگ شهادت را حفظ کنند.