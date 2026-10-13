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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۳

دویست‌وبیست‌وهفتمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار خواهد شد

دویست‌وبیست‌وهفتمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار خواهد شد

کرمانشاه - دویست‌وبیست‌وهفتمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مهرماه در ادامه تجمعات شبانه و با محوریت حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وبیست‌وهفتمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه در قالب هفته سی‌وسوم تجمعات شبانه، شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مهرماه برگزار خواهد شد.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان مسیر چهارراه ژاندارمری تا دانشگاه آزاد اسلامی را طی خواهند کرد.

برگزارکنندگان، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی را از محورهای اصلی این گردهمایی اعلام کرده‌اند.

تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب نیز از دیگر اهداف اعلام‌شده برای برگزاری این اجتماع مردمی عنوان شده است.

فریاد خونخواهی رهبر شهید و تأکید بر استکبارستیزی، از دیگر محورهای این تجمع خواهد بود.

این برنامه در ادامه سلسله تجمعات شبانه مردم کرمانشاه و در چارچوب هفته سی‌وسوم این اجتماعات برگزار می‌شود.

کد مطلب 6976191

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