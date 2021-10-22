مردم برای حفظ پایداری شبکه در مصرف گاز صرفه جویی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مجید چگنی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در زمستان پیش‌رو شاهد قطعی گاز خانگی و صنایع خواهیم بود یا خیر؟ گفت: نمی‌توان به طور قطع در این خصوص اظهارنظر کرد، زیرا این مهم به میزان مصرف و صرفه‌جویی مردم، همچنین شرایط آب و هوایی بستگی دارد، در واقع در صورت سرد شدن هوا و افزایش مصرف، امکان اعمال محدودیت و مدیریت مصرف گاز وجود دارد.

وی با بیان اینکه هر قدر صرفه‌جویی از سوی مردم انجام و دمای منازل در حد دمای رفاه کنترل شود به همان میزان به پایداری شبکه کمک خواهد شد، افزود: در این شرایط می‌توان علاوه بر منازل در سراسر کشور به صنایع بزرگ و کوچک و پتروشیمی‌ها نیز سوخت‌رسانی کرد و مانع از تعطیلی آنها و ورود ضرر اقتصادی به کشور شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: اگرچه در حالت اضطراری تمام تلاش خود را همسو با استفاده صرف از سوخت گازوئیل خواهیم کرد، اما اگر شرایط سخت شود به ناچار باید از سایر سوخت‌های مایع نیز در نیروگاه‌ها استفاده کرد.