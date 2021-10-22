به گزارش خبرنگار مهر، رقابت ۲۵۰ دونده مرد و زن ایران در مسابقات دوی صحرانوردی جایزه بزرگ پولادکف سپیدان با شناخت برترین نفرات به پایان رسید.

صبح امروز جمعه ۳۰ مهرماه ارتفاعات پولادکف سپیدان صحنه رقابت پنج ساعته دونده‌های مطرح کوهستان ایران بود.

مسیر سخت مسابقه در کنار حضور رکورددار ۱۰۰ کیلومتر ایران، نفر نخست مسابقات ارتش‌های جهان و قهرمان اسکای رانینگ ایران حساسیت بالایی به این رقابت‌ها داده بود. سرانجام این ماراتن سخت ۱۴ و ۲۸ کیلومتری، سه قهرمانی و یک نایب قهرمانی برای فارسی‌ها بود.

در ۱۴ کیلومتر بانوان، مقام قهرمانی را مهسا یادسار از شیراز، نایب قهرمانی را زینب نصریان از تهران و سومی را هم الهه سینکایی از البرز به خود اختصاص دادند.

در ۲۸ کیلومتر بانوان نیز فاطمه باقری پور حقیقی دومین قهرمانی فارسی‌ها را به ارمغان آورد. فرشته کوهگرد دیگر دونده شیرازی نیز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و مقام سومی این بخش را هم افسانه فضایلی از خراسان رضوی بدست آورد.

اما دونده باسابقه شیرازی محمدجواد صیادی با شایستگی صاحب عنوان قهرمانی ایران در بخش ۱۴ کیلومتر مردان شد. محمد فرجی از خراسان رضوی و حسین نیرومندی از کهکیلویه و بویر احمد دوم و سوم شدند.

در ۲۸ کیلومتر مردان، قهرمانی از آن علی اکبر بذری دونده سبزواری شد. نایب قهرمانی را حمیدرضا گودرزی از خمین، مقام سوم را فرشید دودمنجیری از نوشهر و مقام چهارم مشترک را رحیم قهرمانی از البرز و میثم قنبری از کرمان تصاحب کردند.

عنوان برترین دونده بااخلاق مسابقات به رحیم قهرمانی دونده البرزی و رکورددار ۱۰۰ کیلومتر ایران اهدا شد.

از دیگر نکات جالب این مسابقات حضور دونده ۹ ساله‌ای به نام طه لاچینانی از استان البرز بود که مسیر ۱۴ کیلومتری را تا پایان دوید.

طی مراسمی با حضور روح الله نجمی رئیس گروه ورزش همگانی اداره کل ورزش وجوانان فارس و رئیس هیأت دوومیدانی استان جوایز نفرات برتر به آنان اهدا شد.

سرپرست اجرای این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به لطف خداوند دومین میزبانی مسابقات دوی صحرانوردی کشور را به خوبی به پایان بردیم. استقبال کم نظیر دوومیدانی کاران سراسر ایران را در این رقابت‌ها شاهد بودیم و خوشحال هستیم که در ایام کرونا که مردم را از ورزش دور نموده است، توانستیم این میزبانی را با شعار بازگشت به زندگی و با هدف افزایش روحیه ورزشکاران، هموطنان و هم استانی‌ها به انجام برسانیم.

علی فرزامی گفت: همکاری رسانه‌های استان اداره کل ورزش و جوانان فارس و اداره ورزش وجوانان سپیدان، فدراسیون دوومیدانی، هیأت دوومیدانی فارس و هیأت دوومیدانی سپیدان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس و کریم آواناش مدیر هواپیمایی ترکیش ایرلاینز در جنوب کشور سبب شد این مسابقات به نحو شایسته ای به پایان برسد.

فرزامی افزود: هدف ما از انجام این میزبانی، کمک به توسعه دوومیدانی استان بود تا دوومیدانی کاران استان با دغدغه خاطر کمتری در رقابت‌های کشوری حضور پیدا کنند. ان شاالله با تداوم این دلسوزی‌ها شاهد قهرمانی‌ها و درخشش‌های ورزشکاران مان در میادین ملی و بین المللی باشیم.