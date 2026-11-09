به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیرخانی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌هایی مستند و انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، یکی از کارکنان دستگاه‌های دولتی در شهرستان شوش به اتهام ارتشا شناسایی و با دستور قضایی دستگیر شد.

وی افزود: قرائن و مستنداتی مبنی بر دریافت وجه از سوی این فرد در جریان تحقیقات انجام شده به دست آمد که پرونده این متهم با دستور مقام قضایی در حال رسیدگی است.

دادستان شوش با تاکید بر برخورد قاطع با فساد اداری و اقتصادی بیان کرد: مقابله با فساد از اولویت‌های دستگاه قضایی است و هیچ فردی، فارغ از جایگاه و موقعیت اداری، در برابر قانون از حاشیه امن برخوردار نیست.

امیرخانی، حفظ سلامت نظام اداری و صیانت از اعتماد عمومی را از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی دانست و گفت: تحقیقات برای بررسی ابعاد مختلف پرونده و شناسایی احتمالی سایر افراد مرتبط ادامه دارد.

وی تاکید کرد: تا زمان صدور حکم قطعی، اصل برائت متهم مورد توجه قرار دارد و اطلاع‌رسانی درباره جزئیات پرونده پس از تکمیل تحقیقات و در چارچوب قانون انجام خواهد شد.