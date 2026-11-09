به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار روح الله نباتی، رئیس پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران با سیدرضا مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، ظرفیت‌های همکاری برای تأسیس مرکز نوآوری سلامت و توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی بررسی و دو طرف بر تدوین تفاهم‌نامه و تشکیل کارگروه مشترک توافق کردند.

در این نشست، طرفین درباره راه‌اندازی مرکز نوآوری مشترک در حوزه سلامت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در نظام سلامت به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست، ضمن معرفی توانمندی‌های پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران، به پیشینه ایجاد مراکز نوآوری مشترک با دانشگاه‌ها، شبکه گسترده همکاری‌های ملی و بین‌المللی و بیش از ۴۰۰ محصول آماده در حوزه هوش مصنوعی اشاره شد.

رئیس پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران با تأکید بر آمادگی پردیس برای تأمین مدل‌ها، زیرساخت‌ها، متخصصان و خدمات مدیریت پروژه، اظهار داشت: پروژه‌های تعریف‌شده از سوی وزارت بهداشت با هزینه‌ای مبتنی بر قیمت تمام‌شده و در قالب مراکز نوآوری مشترک قابل اجراست.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، نیز ضمن استقبال از ظرفیت‌های مجموعه، بر نقش تسهیلگری نهادهای نوآوری و پرهیز از رقابت با بخش خصوصی تأکید کرد.

مظهری گفت: محصولات فناورانه باید بر پایه نیازهای واقعی نظام سلامت و پس از نیازسنجی دقیق توسعه یابند و سودآوری مراکز نوآوری باید در حد خودگردانی باشد. دو طرف درباره ساختار پیشنهادی مرکز، از جمله دفاتر نمایندگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، محیط آزمون محصولات و بستر امن نگهداری و پردازش داده‌های سلامت گفتگو کردند.

توسعه خدمات پزشکی از راه دور برای مناطق محروم نیز به‌ عنوان یکی از گزینه‌های پروژه نخست مطرح شد.

همچنین درباره روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها، از جمله مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از اعتبارات مالیاتی قانون هوش مصنوعی و اجرای مرحله‌ای و پروژه‌محور طرح، تبادل نظر شد.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری برای تأسیس مرکز نوآوری سلامت میان وزارت بهداشت و پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران به امضا رسید.

همچنین بر تشکیل کارگروه مشترک برای نهایی‌سازی جزئیات اجرایی این تفاهم نامه تأکید شد.