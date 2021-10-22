افزایش درآمد و کاهش هزینه راه حل توسعه اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابرهیم رئیسی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری استان اردبیل با بررسی مشکلات و نیازمندیهای احصا شده توسط وزرای اعزامی به شهرستانها، بر تکمیل طرحهای نیمه تمام تاکید و اظهار کرد: طرحهای نیمه تمام باعث بروز مشکلات عدیده و گله مندی مردم و نیز خسارت بر بودجههای صرف شده در این طرح میشود که نیازمند تسریع در تکمیل و بهره برداری است.
وی هدف از تشکیل شورای اداری را تبیین راهکارهای لازم برای رفع مشکلات و تخصیص میزان بودجه برای مسائل موجود در شهرستانها عنوان کرد و گفت: مسئولین، وزرا و معاونین باید مصوبات را پیگیری کرده و مردم تا زمان رفع مشکلات مطالبه گری داشته و نتیجه را دنبال کنند تا سفرهای استانی پشتوانه داشته باشد چرا که این سفرها یکسال کار دولت را جلو میاندازد.
رئیس جمهور شأن استان اردبیل را بسیار بالاتر از وضعیت کنونی عنوان کرد و گفت: شهر دارالارشاد و حسینی اردبیل به عنوان جایگاه و مهد تشیع حق بزرگی بر گردن فرهنگ و تمدن کشور دارد و باید در رونق و توسعه این استان تمام تلاش خود را به کار بندیم.
وی بر ضرورت تحول در در انجام فعالیتها تاکید کرد و گفت: اقدامات و مجموعه پیگیریها باید بر محور تحول شناختی و تغییر نگرشها صورت گیرد چنانکه امام تحول خواه نگرش جامعه را تغییر داد و تحول ایجاد کرد.
حجت الاسلام رئیسی افزود: انسجام ایران مرهون اردبیل و فعالیتهای شیخ صفی الدین اردبیلی است که با تحول ایجاد شده آثار ماندگار برای عصرها و نسلها بجای گذاشت.
وی بر ضرورت حذف بروکراسی اداری تاکید کرد و افزود: مسئله تحول در فرایندها با کوتاه کردن راهها و حذف نظام بروکراسی و اصلاح نظام اداری پیچیده و آسان کردن دسترسی به مجوزها و توسعه کسب و کارها است.
رئیس جمهور افزود: طبق بازدیدهای صورت گرفته بسیاری از پروژهها در استان اردبیل بیش از ۲ سال است که تعطیل است باید کلید زده شود که در این میان پروژههایی مانند آب شرب، کشاورزی و جاده که مشکل اساسی مردم هستند نباید به تأخیر بیافتد بلکه باید سریعاً به نتیجه برسد.
حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر توجه به اولویتها، از استقرار دولت با توجه به اولویتها برای رسیدن به راهکارهای رفع مشکلات خبر داد و گفت: مشکلات بسیاری در شهرستانهای استان اردبیل پایش و گردآوری شده اما همه مسائل در یک سفر و مقطع زمانی کوتاه حل نمیشود و نیاز به وقت و تأمین مالی مناسب است.
وی توجه به مسائل خرد در کنار مسائل کلان را مهم عنوان کرد و گفت: نباید مسائل کلان ما را از پرداختن به مسائل خرد غافل کرد چه بسا این مسائل خرد زمینهای برای توسعه مسائل کلان باشد.
حجت الاسلام رئیسی افزود: پروژههایی که در استان اردبیل مورد بازدید قرار گرفت، کارهای زیادی ندارند بلکه همت جدی نیاز دارد که تکمیل شود.
وی به فرمایش حضرت علی (ع) در توصیه به مالک اشتر مبنی بر توجه به مسائل خرد و کلان اشاره کرد که افزود: در شهرستانهای استان راههای روستایی با مشکلات مواجه است این موارد با بودجه کمتر و کارهای سبک به اتمام میرسد که باید در این زمینه توجه جدی صورت گیرد.
رئیس جمهور به اتمام پروژههای نیمه تمام در استان اردبیل تاکید کرد و گفت: ما در این سفرها تاکید بر اتمام طرحهای نیمه تمام هستیم که تعطیلی پروژههای باعث خسارت بودجه و اتلاف وقت شده است.
وی پای کار آمدن مسئولین دولتی را از مزایای سفرهای استانی عنوان کرد و گفت: مدیران با بیان مشکلات و وزرا با بررسی و تعیین میزان بودجه و اعتبار برا رفع این مشکلات باعث پیگیری مجدانه استاندار، وزیر در سطح کشور و رئیس جمهور در سطح کلان برای رفع مشکلات میشود.
حجت الاسلام رئیسی خلق درآمد برای دولت را راهی برای جبران کمبود بودجه عنوان کرد و گفت: در وضعیت کمبود بودجه و اعتبارات باید ابتدا اولویتها در نظر بگیریم و سپس دنبال خلق درآمد برای دولت بوده و هزینههای را کاهش دهیم.
وی بر ضرورت توسعه عدالت در تقسیم بودجه تاکید کرد و گفت: در همه زمینهها عدالت باید اجرا شود عدالت در تقسیم ظرفیتها و امکانات در بخش بودجه ریزی، باید طبق آمایش سرزمینی عمل کرد.
عدالت اجرایی و اثباتی باعث دلگرمی مردم است
رئیس جمهور با بیان اینکه عدالت یک مسئله مهم در تخصیص اعتبارات است افزود: در بودجه ریزی ۱۴۰۱، تقسیم عادلانه با عدالت اجرایی و اثباتی و به دور از عدالت کلامی صورت گیرد تا حتی یک روستایی در منطقه محروم مزه شیرین عدالت را بچشد.
حجت الاسلام رئیسی بر اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد و گفت: فرایندها باید سهل و آسان کنیم و استفاده خوب از امکانات صورت گیرد که برای این کار باید الگوی مصرف اصلاح شود که در غیر این صورت با اسراف صورت گرفته بحران جدی در منابع انرژی و مسائل اقتصادی مواجه خواهیم شد.
حمایت، هدایت و نظارت کار دولت است
حجت الاسلام رئیسی بر ضرورت رونق و افزایش تولید و اشتغال و رفع مشکلات در مناطق مختلف تاکید کرد و گفت: دولت با حمایت، هدایت و نظارت، مسیر را برای رونق اقتصاد خرد و کلان هموار میسازد تا با کمک یکدیگر کشور را به توسعه پایدار اقتصادی برسانیم.
وی رفع مشکل بیکاری و رونق اشتغال را منوط به استفاده از ظرفیت گردشگری در استان اردبیل دانست و افزود: در استان اردبیل ظرفیت عظیم گردشگری برخوردار است که توسعه این امر باعث رفع مشکل بیکاری در سطح وسیعی از جامعه خواهد شد.
رئیس جمهور بر ضرورت توسعه اقتصاد روستایی جلوگیری از مهاجرت به شهرها تاکید کرد و گفت: متأسفانه آمار روستاها به ۲۲ درصد جمعیت رسیده و این امر بحران بزرگی در تولیدات کشاورزی به بار خواهد آورد که برای رفع این مشکل باید اقتصاد روستایی توسعه یافته و از حاشیه نشینی در شهرها و آسیبهای مربوطه جلوگیری کرد.
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