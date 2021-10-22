به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری اردبیل اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور دیداری را با مردم مرزنشین بیله سوار داشتیم و پیگیری‌های لازم را در مورد مشکلات این منطقه انجام شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته وضعیت صادرات و تجارت استان با رشد ۱۴۶ درصدی به رقم ۱۹۰ میلیون دلار رسید گفت: در بخش افزایش صادرات و کاهش واردات بی رویه گام‌های جدی در گمرک بیله سوار و سایر گمرکات استان اردبیل برداشته شده است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی وضعیت وصولی مالیات را با صد درصد تحقق اهداف و برنامه‌های تعریف شده مطلوب بیان کرد و گفت: بانک‌های استان همراهی خوبی را با سرمایه گذاران انجام داده اند به طوری که بانک‌های دولتی و تخصصی بیشتر از سپرده مردم تسهیلات پرداخت کرده اما بانک‌های خصوصی بر عکس این عمل کرده اند.

خاندوزی در ادامه گفت: مردم شهرستان مرزی بیله سوار انتظار رونق مجدد فعالیت‌های اقتصادی و مراودات را با کشور همسایه آذربایجان داشته اند که انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر روابط و مراودات گسترش پیدا کند.

وی در مورد منطقه آزاد و نهایی شدن نقشه آن گفت: دبیرخانه مناطق آزاد ظرف یک ماه آینده باید این موضوع را تعیین تکلیف کرده و محدوده منطقه آزاد را نهایی کند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی به واگذاری ناموفق کشت صنعت مغان به بخش خصوصی به عنوان یک تجربه‌ی تلخ برای اهالی مغان اشاره کرد و گفت: در پیش نویس جدیدی که اصلاح قانون خصوصی سازی تدوین شده است. قرار است به جای واگذاری مالکیت و اراضی روشی پیمان مدیریت مورد توجه قرار گیرد تا بخش خصوصی به سود آوری و بهبود عملکرد پرداخته و زمین در مالکیت دولت باشد.