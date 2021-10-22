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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۲۳:۱۳

وزیر اقتصاد عنوان کرد؛

پیمان مدیریت روش جدید در سیستم خصوصی‌سازی

پیمان مدیریت روش جدید در سیستم خصوصی‌سازی

اردبیل - وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: در دوره جدید مدیریت سازمان خصوصی سازی قرار است پیمان مدیریت جایگزین واگذاری مالکیت ها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری اردبیل اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور دیداری را با مردم مرزنشین بیله سوار داشتیم و پیگیری‌های لازم را در مورد مشکلات این منطقه انجام شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته وضعیت صادرات و تجارت استان با رشد ۱۴۶ درصدی به رقم ۱۹۰ میلیون دلار رسید گفت: در بخش افزایش صادرات و کاهش واردات بی رویه گام‌های جدی در گمرک بیله سوار و سایر گمرکات استان اردبیل برداشته شده است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی وضعیت وصولی مالیات را با صد درصد تحقق اهداف و برنامه‌های تعریف شده مطلوب بیان کرد و گفت: بانک‌های استان همراهی خوبی را با سرمایه گذاران انجام داده اند به طوری که بانک‌های دولتی و تخصصی بیشتر از سپرده مردم تسهیلات پرداخت کرده اما بانک‌های خصوصی بر عکس این عمل کرده اند.

خاندوزی در ادامه گفت: مردم شهرستان مرزی بیله سوار انتظار رونق مجدد فعالیت‌های اقتصادی و مراودات را با کشور همسایه آذربایجان داشته اند که انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر روابط و مراودات گسترش پیدا کند.

وی در مورد منطقه آزاد و نهایی شدن نقشه آن گفت: دبیرخانه مناطق آزاد ظرف یک ماه آینده باید این موضوع را تعیین تکلیف کرده و محدوده منطقه آزاد را نهایی کند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی به واگذاری ناموفق کشت صنعت مغان به بخش خصوصی به عنوان یک تجربه‌ی تلخ برای اهالی مغان اشاره کرد و گفت: در پیش نویس جدیدی که اصلاح قانون خصوصی سازی تدوین شده است. قرار است به جای واگذاری مالکیت و اراضی روشی پیمان مدیریت مورد توجه قرار گیرد تا بخش خصوصی به سود آوری و بهبود عملکرد پرداخته و زمین در مالکیت دولت باشد.

کد مطلب 5333875

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