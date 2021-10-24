انتقاد از تصمیم دولت در مشروط سازی تحویل کود اوره

سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغیه جدید معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ضروری شدن تحویل کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان به همراه کود اوره گفت: بر این اساس تحویل کود اوره به کشاورزان بدون کودهای فسفاته و پتاسه ممنوع شده است.

وی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی این اقدام را به منظور افزایش کیفی و کمی تولید محصولات با افزایش مصرف کودهای پایه انجام داده اما الزام کشاورزان به چنین کاری صحیح نیست و عواقب آن گریبانگیر تولید می‌شود.

حسینی تاکید کرد: این اقدام منجر به کاهش شدید مصرف کود اوره میان کشاورزان خواهد شد.

وی از دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی به شدت انتقاد کرد و گفت: بارها شاهد بودیم که دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی منجر به ایجاد نابسامانی شده و در حال حاضر احتمال دارد چنین اتفاقی در حوزه کود نیز رخ دهد.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه سال گذشته به دنبال حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از واردات کودهای فسفاته و پتاسه قیمت این کودها تا ٧٠٠ درصد افزایش یافت، گفت: به همین دلیل کشاورزان قادر به تأمین این کودها نبودند و مصرف آنها در کشور به شدت کاهش یافت.

حسینی ادامه داد: بنابراین با توجه به قدرت خرید و نقدینگی کشاورزان احتمال کاهش مصرف کود اوره با توجه به تصمیم جدید دولت وجود دارد که این مسأله بیش از پیش به کیفیت و کمیت محصولات تولیدی آسیب می‌زند. ضمن اینکه اراضی زیادی در کشور با تثبیت کود فسفاته در زمین نیاز به مصرف کودهای دیگری جهت آزادسازی فسفاته دارند نه مصرف مجدد فسفاته. یادآوری می‌گردد کاهش مصرف کودهای پایه افزایش شدید قیمت و نامتناسب بودن هرینه کرد و درآمد کشاورزان بوده است.

به گزارش مهر اخیراً علیرضا مهاجر، سرپرست معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رؤسای جهاد کشاورزی استان‌ها اعلام کرده از تحول کود اوره بدون کودهای فسفاته و پتاسه اکیداً خودداری نمایند.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)