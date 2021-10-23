به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک هم اکنون در حال پوشش زنده اعتراضات فرانسوی‌ها علیه سیاست‌های امانوئل ماکرون رئیس جمهور خود در حوزه‌های اقتصادی و مبارزه با ویروس کرونا در این کشور هستند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، تظاهرات کنندگان ازجمله طرفداران جنبش جلیقه زردها در حال اعتراض به بی عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی و نیز لزوم بهره مندی از «گذرنامه سلامت» در این کشور هستند.

انتظار می‌رود تعداد معترضان مردمی در پانزدهمین هفته پیاپی از این اعتراضات به هزاران نفر برسد.

این اعتراضات به درخواست چندین اتحادیه کارگری فرانسه برگزار شده است و ادامه دارد.

گفتنی است، پیشتر نیز در سایر شهرهای دیگر فرانسه از جمله «نانت» و «تولوز» اعتراضاتی به انجام رسیده بود.

مطابق با این قانون، همراه داشتن «گذرنامه سلامت» برای حضور در مکان‌های عمومی مثل رستوران‌ها الزامی است؛ لذا فقط افراد واکسینه شده یا کسانی که تست کرونا منفی داشته باشند می‌توانند از کافه‌ها، قطارهای درون شهری یا هواپیما استفاده کنند.

معترضان بر این باورند که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با این کار نوعی «دیکتاتوری سلامت» راه انداخته و مردم را مجبور می‌کند بر خلاف میل خود واکسن بزنند.

جنبش موسوم به «جلیقه زردها» در سال ۲۰۱۸، پس از برگزاری تجمع‌های اعتراضی علیه افزایش مالیات سوخت توسط دولت فرانسه، شهرت بین المللی پیدا کرد.

طی سالهای بعد، این گروه به یک حرکت بزرگ نه تنها در پاریس بلکه در برخی شهرهای دیگر فرانسه و اروپا تبدیل شد.

تظاهرات افراد این جنبش، بارها منجر به بروز خشونت و درگیری میان فعالان مدنی و پلیس فرانسه شده است.