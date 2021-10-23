به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام اینکه ناوگان اتوبوسرانی تهران و شهروندانی که از این ناوگان استفاده میکنند، در ۱۱ سال گذشته از کمبود اتوبوس در رنج بودهاند، گفت: با ورود ۱۱۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی تهران، این اتوبوسها وارد چرخه خدماترسانی به شهروندان میشوند.
سید مجتبی شفیعی که در جریان بازدید امروز خود در یک کارخانه خودروسازی با همراهی محمود ترفع، مدیرعامل شرکت واحد از خط تولید اتوبوسهای شهری در این کارخانه دیدن کرد، افزود: استفاده از اتوبوسهای تولید داخل، علاوه بر تقویت ناوگان اتوبوسرانی، گام عملی مدیریت شهری در جهت پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی و صنعت ملی نیز محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه شبکه اتوبوسرانی تهران و خطوط پیشبینی شده در این شبکه به شکل قابل قبولی طراحی شدهاند، اظهار کرد: با این وجود، به دلیل کمبود اتوبوس و فرسودگی ناوگان، اعزام اتوبوس به ایستگاهها و خطوط با تأخیر صورت میپذیرد.
معاون شهردار تهران با تأکید بر اینکه برای به حداقل رساندن این تأخیر، علاوه بر جبران تدریجی بیش از یک دهه خلاء تاریخی در نوسازی ناوگان، نیازمند هوشمندسازی حداکثری سامانه اتوبوسرانی هستیم، خاطرنشان کرد: این دو موضوع مهم به موازات هم پیش میروند تا در راستای خدماترسانی هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان، علاوه بر تقویت سختافزاری ناوگان، شاهد تجهیز نرمافزاری شبکه نیز باشیم.
در این بازدید، محمود ترفع نیز با اعلام اینکه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای دوران پسا کرونا آماده میشود، تأکید کرد: نوسازی ناوگان با ورود اتوبوسهای جدید، بازسازی ناوگان از طریق اورهال اتوبوسهای قدیمی، بازمهندسی سیستم مدیریت هوشمند شبکه و ناوگان، بازنگری در سرفاصله حرکت اتوبوسها و مدیریت اعزام آنها به خطوط و ایستگاهها از جمله ساز و کارهایی است که برای ارتقا و بهبود خدمات ناوگان اتوبوسرانی پیشبینی کردهایم.
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