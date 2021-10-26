  1. جامعه
  2. شهری
۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۳۱

چمران در جمع خبرنگاران:

تهران نیاز به ۲ هزار دستگاه اتوبوس و ۶۰۰ واگن مترو دارد

تهران نیاز به ۲ هزار دستگاه اتوبوس و ۶۰۰ واگن مترو دارد

رئیس شورای شهر با بیان اینکه ناوگان حمل و نقلی تهران نیاز به۶۰۰ واگن مترو و ۲ هزار دستگاه اتوبوس دارد گفت: مسئولیت انتصابات بر عهده شخص شهردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در پایان جلسه امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در جلسه امروز مدیر برق منطقه‌ای تهران در جلسه حضور داشت و درباره مسائل و مشکلات شهر تهران و ظرفیت‌های موجود توضیح داد، گفت: معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری برنامه در دست اقدام خود را ارائه داد.

رئیس شورای شهر افزود: یک فوریت سیاست‌های کلی حاکم بر بودجه ۱۴۰۱ را که شورا باید تدوین و به شهرداری ابلاغ کند به تصویب رسید و در جلسات بعدی متن مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که مردم تهران شاهد نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و افزایش واگن مترو خواهند بود، اظهار داشت: تلاش‌هایشان را کرده‌اند و شهردار در هیأت دولت هم پیگیر است و با برنامه‌ریزی هایی که قبلاً شده بود که ۶۰۰ واگن به مترو و ۲ هزار دستگاه اتوبوس اضافه شود به شدت در تلاش هستند.

چمران گفت: زمان خرید واگن با تحویل آن ۲ سال زمان می‌برد و نمی‌توان به فوریت این کار را کرد. برای شرایط کرونا هم توصیه می‌شود که در حمل و نقل عمومی فشرده نباشند به همین دلیل مردم از خودروی شهری استفاده می‌کنند و این ترافیک سنگین به وجود می‌آید.

رئیس شورای شهر تهران درباره هیأت انتصابات اخیر در شهرداری توضیح داد: اعضا دخالتی در انتصابات ندارند و نباید دخالت کنند و مسئولیت آن بر عهده شخص شهردار است اما مشورت کردن با اعضا خوب است، مثل شهرداران قبلی، قاعدتاً هر کسی را بگذارند عده‌ای موافق و عده‌ای مخالفند.

وی درباره اعضای هیأت انتصابات شهرداری گفت: در جلسات آینده این هیأت روش کارشان را به صورت عمومی ارائه دهند.

چمران درباره قانون عدم استخدام وابستگان سببی و نسبی گفت: وقتی مسأله‌ای قانون می‌شود باید اجرا شود.

کد مطلب 5336346
سمیرا خباز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها