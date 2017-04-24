پیام رهبر اعتصاب دسته جمعی اسرای فلسطینی به نمایندگان سراسر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اسیر «مروان برغوثی» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح و رهبر اعتصاب دسته جمعی اسرای فلسطینی از داخل زندان های رژیم صهیونیستی پیامی را به اعضای پارلمان های کشورهای سراسر جهان ارسال کرد.

وی در این پیام تاکید کرده است: اسرائیل به مجازات جمعی علیه اسرای فلسطینی ادامه می دهد ولی اراده ما در برابر فشارهای اشغالگران نمی شکند و ما تسلیم نخواهیم شد و هرگز سکوت نمی کنیم. اعتصاب غذای اسیران ابزاری مشروع و مسالمت آمیز برای مقابله با نقض حقوقشان است. پس از ماه ها تلاش برای تحقق خواسته های مشروعمان، دست به اعتصاب غذا زدیم و کمیته ای تشکیل دادیم.

مروان برغوثی تصریح کرده است: خواسته های قانونی ما به بازداشت های ظالمانه، شکنجه، مجازات جمعی و کوتاهی در ارائه خدمات پزشکی مربوط است. به اعضای پارلمان ها در سراسر جهان اعلام می کنم که اسرائیل ۷۰ نماینده پارلمان فلسطین یعنی بیش از نیمی از اعضای مجلس قانون گذاری را بازداشت کرده است.

پیش از این کمیته اطلاع رسانی اعتصاب «آزادی و کرامت» اعلام کرد که وضعیت جسمی اسیر مروان برغوثی عضو کمیته مرکزی جنبش فتح و رهبر اعتصاب دسته جمعی اسرای فلسطینی بسیار وخیم است.

این کمیته با صدور بیانیه ای تاکید کرد: وخامت حال این رهبر اسیر در زندان الجلمه درمان فوری او را می طلبد.

گفتنی است، بیش از ۱۵۰۰ اسیر فلسطین از روز ۱۷ آوریل به مناسب روز اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی برای تحقق خواسته هایشان دست به اعتصاب غذا زده اند. کمیته رسانه ای وابسته به اسرای فلسطینی نیز اعلام کرد که ۸۰ اسیر جدید فلسطینی نیز به دیگر اسرای اعتصاب کننده از غذا پیوستند و با این حساب تعداد اسیران فلسطینی که در زندان های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده اند، از مرز ۱۵۸۰ نفر عبور کرد.