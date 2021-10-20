مسأله آزادی اسرای فلسطینی در رأس اولویت های «حماس» خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «عبداللطیف القانوع» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس در سخنانی گفت: مسأله آزادی اسرای فلسطینی همچنان در رأس اولویت های حماس خواهد بود.

بر اساس این گزارش، وی گفت: حماس از تمامی ابزارها برای محقق ساختن آزادی اسرا بهره برداری خواهد کرد. سخنگوی جنبش حماس همچنین مقاومت «مقداد القواسمی» اسیر فلسطینی اعتصاب کننده غذا در زندان های رژیم صهیونیستی را ستود.

این مقام حماس تصریح کرد: القواسمی بیش از ۹۰ روز است که دست به اعتصاب غذا زده است و علیرغم وضعیت وخیم جسمانی هنوز حاضر به شکستن مقاومت خود در برابر صهیونیستها نشده است.

پیشتر «یحیی سنوار» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نوارغزه در سخنانی گفته بود که جنبش متبوعش به ادامه مبارزه برای آزادی اسرای فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی پایبند است.

پیشتر سنوار در جریان دیدار با خانواده یکی از فرماندهان اسیر گردان‌های قسام در شهر خان یونس، تأکید کرد: از دیدگاه ما مسأله اسرا یک مسأله کاملاً عادلانه است. ما هیچگاه از مبارزه برای آزادسازی اسرا دست نمی کشیم.

گفتنی است، جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکنون بارها و در مناسبت های مختلف بر لزوم آزادی هرچه سریعتر اسرای فلسطینی تأکید کرده است. این جنبش اعلام کرده است که صهیونیستها عامل شکست مذاکرات غیرمستقیم درباره فرایند مبادله اسرا هستند.