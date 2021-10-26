«اسماعیل هنیه» بر لزوم پایان محاصره «نوارغزه» تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس به صورت تلفنی با «سیف الدین عبدالله» وزیر خارجه مالزی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، اسماعیل هنیه ضمن تمجید از موضع مالزی در حمایت از مسأله فلسطین و مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، سیف الدین عبدالله را در جریان آخرین تحولات فلسطین و قدس، تجاوزات رژیم اشغالگر علیه مقدسات فلسطین به ویژه مسجد الاقصی، تلاش برای تقسیم زمانی و مکانی این مسجد و ممانعت از ورود نمازگزاران به آن، قرار داد.

هنیه همچنین به مصادره اراضی فلسطینی و توسعه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی، تجاوزات روزانه علیه ساکنان کرانه باختری و رنج و سختی های اسرا در زندان‌های این رژیم اشاره و بر ضرورت فراهم کردن یک زندگی شرافتمندانه برای آنها و تلاش برای آزادیشان تاکید کرد.

از سوی دیگر، وی به تشریح تحولات کنونی در نوارغزه اعم از ادامه محاصره و پرونده بازسازی ویرانی‌های حاصل از جنگ پرداخت و بر ضرورت پایان محاصره و ارائه تسهیلات لازم برای بازسازی این باریکه و کمک‌رسانی به مردم غزه تاکید کرد.

طرف های فلسطینی و مالزیایی همچنین در مورد وضعیت آوارگان فلسطینی در دیگر کشورها و ضرورت تلاش برای فراهم کردن زندگی شرافتمندانه برای آنها و تلاش جهت بازگشت آن‌ها به مناطق محل سکونت خود رایزنی کردند.

از سوی دیگر، وزیر خارجه مالزی بار دیگر بر حمایت کشورش از ملت فلسطین تاکید کرد و گفت: مالزی همواره در تمامی محافل حامی ملت فلسطین و مخالف عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بوده است و به حمایت‌های خود از فلسطینیان در ادامه خواهد داد.