یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، دهها شهرک نشین صهیونیست امروز یکشنبه تحت مراقبت شدید پلیس این رژیم به مسجد الاقصی هجوم بردند.

این رسانه فلسطینی به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که شهرک نشینان صهیونیست از سمت باب المغاربه به مسجد الاقصی هجوم برده و تحت مراقبت شدید پلیس رژیم صهیونیستی، اقداماتی تحریک آمیز و تنش زا به ویژه در بخش شرقی مسجد الاقصی انجام دادند.

منطقه قدیمی قدس و ورودی های آن، شاهد تدابیر شدید نظامی از جمله بازرسی دقیق اهالی قدس و نمازگزاران در مسجد الاقصی علاوه بر اقدامات تنش آفرین در میان جوانان است.

فلسطینی ها، شهرک نشینان صهیونیست را به تداوم حمله روزانه به مسجد الاقصی تحت مراقبت نظامیان رژیم صهیونیستی و برگزاری مراسم تلمودی و اقدامات تنش زا متهم می کنند.