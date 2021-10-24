یک میلیون و ۱۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در زنجان تزریق شده است

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم تقویت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان تاکید کرد و گفت: باید مردم همچنان بهداشت را رعایت کنند.

وی اظهار کرد: بستری‌ها و مبتلایان به کرونا در استان طی ماه آینده کاهش خوبی داشته و فوتی‌ها به صورت محسوسی کاهش داشته است.

رئیس علوم پزشکی استان زنجان گفت: برای حفظ رنگ بندی شهرها از مردم درخواست می‌شود همچنان بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.

قزلباش با بیان اینکه ۵۱ مرکز تجمیعی به صورت خودروی و پیاده به مردم تزریق واکسن را انجام می‌دهند، تاکید کرد: تاکنون بیش از ۷۷ درصد از مردم استان زنجان واکسن کرونا را دریافت کردند.

وی ابراز داشت: تاکنون بیش از ۵۸ درصد از زنجانی‌ها هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند که این مهم طی روزهای آینده بیشتر می‌شود.

رئیس علوم پزشکی استان زنجان تصریح کرد: مردم بر این امر اذعان داشته باشند که تزریق واکسن به معنای رهایی از بیماری نیست و همچنان باید از دورهمی ها جلوگیری کنند.

قزلباش با بیان اینکه از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون، ۳۴ هزار و ۸۵۹ نفر، به علت ابتلا و یا مشکوک بودن به ویروس کرونا، در مراکز درمانی استان زنجان، نمونه برداری یا بستری شده‌اند، گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دوز واکسن تزریق شده است.