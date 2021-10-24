هوای اصفهان و ۲ شهر مجاور ناسالم است

محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش فعال در خیابان استانداری با شاخص ۱۰۶، پروین با شاخص ۱۴۶، باهنر و فیض با شاخص ۱۳۰، جِی با شاخص ۱۳۵، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۰۱، فرشادی با شاخص ۱۱۵، میرزا طاهر با شاخص ۱۰۸، کاوه با شاخص ۱۳۱ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۱۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) و در خیابان‌های احمدآباد و انقلاب به ترتیب با شاخص ۱۵۳ و ۱۵۲ برای عموم شهروندان (قرمز) است.

وی با اشاره به افزایش میزان آلاینده pm۲.۵ در هوای اصفهان، ادامه داد: شاخص کیفی هوا در ایستگاه خیابان رودکی با شاخص ۹۸ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: امروز هوای شهر سجزی و مبارکه با شاخص ۱۰۸ ناسالم برای گروه‌های حساس و در شاهین شهر با شاخص ۵۸ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان به سبب استقرار جوی به نسبت پایدار در سطح استان و کاهش دما، غلظت آلاینده‌های جوی به ویژه در مناطق مرکزی و صنعتی از جمله کلانشهر اصفهان افزایش یافته است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.