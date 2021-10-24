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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۱۸

رئیس مرکز بهداشت شادگان:

پیک ششم کرونا در کمین شادگان/ میزان رعایت بهداشت ضعیف است

پیک ششم کرونا در کمین شادگان/ میزان رعایت بهداشت ضعیف است

شادگان- رئیس مرکز بهداشت شادگان گفت: میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شادگان ضعیف است و اگر این روند ادامه داشته باشد، خطر وقوع پیک ششم وجود دارد.

محسن شاوردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید از حضور در تجمعات و سفرها پرهیز کرد، گفت: رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی، حضور در تجمع‌ها و دورهمی ها و بی‌توجهی به بهداشت سبب تقویت بیماری کرونا خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت شادگان افزود: هرگونه بی‌توجهی، سهل انگاری و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی، حضور در تجمعات و مراکز پرتردد بی‌شک زمینه‌ساز شدت چرخش و انتقال کرونا پیک ششم در شهرستان شادگان است.

وی با بیان اینکه رفتار ویروس کرونا به‌هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیست، عنوان کرد: به فاصله‌گذاری فیزیکی در روابط اجتماعی نیاز است تا زنجیره شیوع کرونا و سرعت انتقال این ویروس کاهش یابد و اگر دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نشود، احتمال برگشت شادگان به فهرست شهرستان‌های با وضعیت قرمز کرونایی وجود دارد.

رئیس مرکز بهداشت شادگان با عنوان اینکه باید از پیک‌های گذشته کرونا درس بگیریم تا گرفتار پیک ششم نشویم، افزود: نباید تصور کنیم که با واکسیناسیون همه چیز تمام شده و اگر هوشیار نباشیم شاهد پیک ششم بیماری خواهیم بود.

شاوردی گفت: موج ششم کرونا در راه است و خطرناک‌تر و دارای قدرت سرایت بیشتری است و مردم باید دستورالعمل‌های بهداشتی را بیش‌ازپیش رعایت کنند.

کد مطلب 5334848

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