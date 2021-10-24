لزوم تسریع در پروژه های راهسازی شهرستان سیروان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسطامی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های راهسازی سیروان اظهار کرد: طرح راه سازی چشمه چاهی- سفیدخانی از مطالبات به حق مردم شهرستان سیروان است.

وی بیان کرد: این پروژه هر چند که سال‌های زیادی از شروع اجرای آن گذشته بود اما پیشرفت چندانی نداشت، با مدیریت راه و شهرسازی استان، اجرای این طرح با شتاب بسیار خوبی بی وقفه در حال اجرا است.

بسطامی اضافه کرد: از تلاش و پیگیری مدیریت راه و شهرسازی و همکاران پر تلاش این مجموعه و همچنین پیمانکاران این طرح که با وجود مطالبات زیاد بی وقفه فعالیت خود را ادامه می‌دهند تشکر و قدردانی می‌کنم.

پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه راهسازی سیروان

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام از اتمام این طرح تا پایان سال خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه راهسازی در دو قطعه در حال انجام است،.

عبدالله بهادری ادامه داد: قطعه اول به طول ۲ کیلومتر احداث پل بزرگ با دهانه ۱۰ متر و طول ۵۲ متر به پایان رسیده و هم اکنون پیمانکار مشغول آخرین مراحل ترانشه برداری برای شروع عملیات زیرسازی است.

وی گفت: قطعه دوم نیز به طول ۵ کیلومتر عملیات زیر سازی تقریباً به پایان رسیده و عملیات روسازی (بیس و آسفالت) آغاز شده است.

بهادری پیشرفت فیزیکی کل طرح را در مجموع ۸۰ درصد عنوان کرد و افزود: احداث این پروژه ۷ کیلومتری، ضمن حذف نقاط پرحادثه، بیش از ۸ کیلومتر مرکز استان را به شهرستان سیروان نزدیک می‌کند و در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.