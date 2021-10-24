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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۰۶

نماینده مردم ایلام در مجلس تاکید کرد؛

لزوم تسریع در پروژه های راهسازی شهرستان سیروان

لزوم تسریع در پروژه های راهسازی شهرستان سیروان

ایلام-نماینده مردم ایلام در مجلس بر لزوم تسریع در پروژه های راهسازی شهرستان سیروان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسطامی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های راهسازی سیروان اظهار کرد: طرح راه سازی چشمه چاهی- سفیدخانی از مطالبات به حق مردم شهرستان سیروان است.

وی بیان کرد: این پروژه هر چند که سال‌های زیادی از شروع اجرای آن گذشته بود اما پیشرفت چندانی نداشت، با مدیریت راه و شهرسازی استان، اجرای این طرح با شتاب بسیار خوبی بی وقفه در حال اجرا است.

بسطامی اضافه کرد: از تلاش و پیگیری مدیریت راه و شهرسازی و همکاران پر تلاش این مجموعه و همچنین پیمانکاران این طرح که با وجود مطالبات زیاد بی وقفه فعالیت خود را ادامه می‌دهند تشکر و قدردانی می‌کنم.

پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه راهسازی سیروان

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام از اتمام این طرح تا پایان سال خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه راهسازی در دو قطعه در حال انجام است،.

عبدالله بهادری ادامه داد: قطعه اول به طول ۲ کیلومتر احداث پل بزرگ با دهانه ۱۰ متر و طول ۵۲ متر به پایان رسیده و هم اکنون پیمانکار مشغول آخرین مراحل ترانشه برداری برای شروع عملیات زیرسازی است.

وی گفت: قطعه دوم نیز به طول ۵ کیلومتر عملیات زیر سازی تقریباً به پایان رسیده و عملیات روسازی (بیس و آسفالت) آغاز شده است.

بهادری پیشرفت فیزیکی کل طرح را در مجموع ۸۰ درصد عنوان کرد و افزود: احداث این پروژه ۷ کیلومتری، ضمن حذف نقاط پرحادثه، بیش از ۸ کیلومتر مرکز استان را به شهرستان سیروان نزدیک می‌کند و در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

کد مطلب 5334888

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