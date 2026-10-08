واکنش استقلال به حواشی دیدار با تراکتور؛ بیرانوند در رختکن ما نبود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، دیدار تراکتور و استقلال در حالی با تساوی یک بر یک به پایان رسید که متأسفانه پیش و پس از مسابقه، حاشیه‌هایی شکل گرفت که پرداختن به آنها را از سر ناگزیری و برای تنویر افکار عمومی ضروری می‌دانیم.



باشگاه استقلال، تراکتور را باشگاهی قدیمی، ریشه‌دار و بااصالت در فوتبال ایران می‌داند و برای هواداران پرشور و پرانگیزه آن احترام فراوان قائل است. همچنین از مردم خونگرم تبریز و اعضای تیم تراکتور که با رفتار محترمانه و مهمان‌نوازانه خود از کاروان استقلال استقبال کردند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.



با این حال، معتقدیم برخی رویکردهای مدیریتی و رسانه‌ای در ساعات پیش و پس از مسابقه، کمکی به آرامش فوتبال و روابط دو باشگاه نمی‌کند.



انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت ویزای کار بازیکنان خارجی استقلال تنها دو ساعت پیش از آغاز مسابقه، در شرایطی صورت گرفت که باشگاه استقلال اقدامات قانونی و اداری لازم را در این زمینه انجام داده و ادامه فرایند، تابع ضوابط و مهلت‌های قانونی مربوط به حضور بازیکنان در کشور است. ازاین‌رو، طرح چنین موضوعی درست در آستانه مسابقه، بیش از آنکه کمکی به حل یک مسئله اداری باشد، می‌توانست موجب ایجاد حاشیه و برهم زدن تمرکز بازیکنان شود.



پس از مسابقه نیز ادعایی مبنی بر حضور علیرضا بیرانوند در رختکن استقلال مطرح شد که صراحتاً اعلام می‌کنیم چنین اتفاقی رخ نداده است. تعدادی از بازیکنان تراکتور، در اقدامی محترمانه و در چارچوب اخلاق ورزشی، برای گفتن خسته‌نباشید و خداقوت نزد بازیکنان استقلال آمدند که از این رفتار شایسته آنان تشکر می‌کنیم؛ اما آقای بیرانوند در میان آنان حضور نداشت.



باشگاه استقلال علاقه‌ای به ورود به مجادلات رسانه‌ای ندارد و معتقد است رقابت باید در زمین فوتبال و بر مبنای توان فنی تیم‌ها شکل بگیرد. خسته‌نباشید گفتن بازیکنان دو تیم، دست دادن و احترام متقابل پس از نود دقیقه رقابت، نه حاشیه، بلکه بخشی از همان فرهنگی است که فوتبال ایران بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.



امروز استقلال و تراکتور از مهم‌ترین نمایندگان فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی هستند. شأن و مسئولیت چنین باشگاه‌هایی ایجاب می‌کند که بیش از دیگران برای کاهش تنش، حفظ احترام متقابل و دور نگه داشتن فوتبال از حاشیه تلاش کنند.



رقابت ما در مستطیل سبز است؛ بیرون از زمین، آنچه باید باقی بماند احترام به یکدیگر، هواداران و فوتبال ایران است.