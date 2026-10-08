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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۶

نیویورک تایمز: ترامپ درباره آغاز دوباره جنگ علیه ایران مردد است

نیویورک تایمز: ترامپ درباره آغاز دوباره جنگ علیه ایران مردد است

منابع آمریکایی به نیویورک‌تایمز گفتند که رئیس‌جمهور این کشور همچنان درباره از سرگیری حملات علیه ایران مردد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا گزینه‌های مختلفی را برای ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران آماده کرده است.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا در روزهای اخیر موضوع ازسرگیری حملات گسترده علیه ایران را بررسی کرده و پنتاگون نیز به فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) دستور داده مقدمات لازم برای عملیات احتمالی را تکمیل کند. با این حال، هنوز زمان مشخصی برای آغاز چنین عملیاتی تعیین نشده و ترامپ نیز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است.

این تحولات در حالی است که ترامپ امروز اعلام کرد: آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر، حمله نظامی جدیدی علیه ایران انجام نخواهد داد و مدعی شد: گفت‌وگوهای سازنده‌ای با تهران همچنان در جریان است.

کد مطلب 6972202

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    نظرات

    • سیامک IR ۰۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      3 0
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      این دوباره داره آدرس غلط میده.وقتی میگه حمله نمی کنه به احتمال زیاد میخواد حمله کنه و ناگهانی.
    • سینا IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      2 2
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      این سگ زرد خود ش راابرقدرت فرض می کرد خیال می کردایران مثل گاو شیر ده هستند که هروقت دلش خواست بدوشد ولی رزمندگان اسلام ومردم فداکار چنان زدند توی دهنش که گیر افتاده نمی داند چه کار کند
    • US ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      2 2
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      انشاالله که سپاه پاسداران عزیز و آرتش مقاوم ایران عزیز گول چرندیات ترامپ خبیث را نخواهند خورد .
    • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      3 0
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      فریبکاری جنگ.. دوباره آغاز شده است...

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