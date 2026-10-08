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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

واژگونی پژو در ابتدای محور خرم‌آباد ـ الشتر ۲ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی پژو در ابتدای محور خرم‌آباد ـ الشتر ۲ مصدوم برجا گذاشت

خرم‌آباد- واژگونی یک دستگاه سواری پژو در ابتدای محور خرم‌آباد ـ الشتر، دو مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنج شنبه واژگونی یک دستگاه سواری پژو در ابتدای محور خرم‌آباد ـ الشتر، دو مصدوم برجا گذاشت و آتش‌نشانان ایستگاه شماره چهار خرم‌آباد به حادثه امدادرسانی کردند.

واژگونی پژو در محور خرم‌آباد ـ الشتر

عصر روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، یک دستگاه سواری پژو در ابتدای جاده خرم‌آباد به الشتر از مسیر خود منحرف و واژگون شد.

ایمن‌سازی محل حادثه توسط آتش‌نشانان

آتش‌نشانان ایستگاه شماره چهار خرم‌آباد پس از حضور در محل حادثه، اقدامات ایمنی لازم را برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی بعدی انجام دادند.

تحویل مصدومان به عوامل اورژانس

در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که آتش‌نشانان پس از انجام اقدامات لازم، مصدومان را به آمبولانس حاضر در محل تحویل دادند.

کد مطلب 6971797

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    نظرات

    • قدرت طهماسبی IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      9 2
      پاسخ
      مشکل تصادف رانندگی حل و فصل نمی شود چرا ، آمار بالاست ، جاده ، خودرو یا راننده یا قوانین رانندگی
      • س د IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
        8 2
        با افزایش تعداد خودرو ها در جاده‌های شهری و بین‌شهری قرار نیست تصادفات کاهش یابد پس با جاده ایمن و تعداد خودرو استاندارد جاده امن خواهد شد افزایش خودرو ناامنی ایجاد خواهد کرد.
    • حسن IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      11 5
      پاسخ
      من میگم راننده پر خطر را گواهی رانندگی را ازش بگیرن
    • ابوالفضل IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      1 2
      پاسخ
      خداروشکر
    • Amir IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بنده خودم لر هستم اما کلا استان لرستان ۸۰ درصدشون رانندگیشون خرابه ربطی به جاده و .... ام نداره خدا کمکش کنه انشالله که سلامتیشو به دست بیاره

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