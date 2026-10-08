به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنج شنبه واژگونی یک دستگاه سواری پژو در ابتدای محور خرم‌آباد ـ الشتر، دو مصدوم برجا گذاشت و آتش‌نشانان ایستگاه شماره چهار خرم‌آباد به حادثه امدادرسانی کردند.

واژگونی پژو در محور خرم‌آباد ـ الشتر

عصر روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، یک دستگاه سواری پژو در ابتدای جاده خرم‌آباد به الشتر از مسیر خود منحرف و واژگون شد.

ایمن‌سازی محل حادثه توسط آتش‌نشانان

آتش‌نشانان ایستگاه شماره چهار خرم‌آباد پس از حضور در محل حادثه، اقدامات ایمنی لازم را برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی بعدی انجام دادند.

تحویل مصدومان به عوامل اورژانس

در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که آتش‌نشانان پس از انجام اقدامات لازم، مصدومان را به آمبولانس حاضر در محل تحویل دادند.