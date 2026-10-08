آیت الله فلاحتی: وحدت ملت ایران رمز فتح و پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی شامگاه پنجشنبه در تجمع شبانه مردم در میدان شهدای ذهاب رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت اظهار کرد: حاصل انقلاب اسلامی ایران، این مردم هستند

وی به ابعاد تقابل آمریکا در جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: سردمداران گذشته و حال حاضر آمریکا همچون یزید و معاویه هستند، با وجود عدم تقابل نظامی در سیاستمداران گذشته، ترامپ مثل یزید وارد میدان جنگ با جبهه حق شد و علی‌رغم به‌کارگیری تمام جنگ‌افزارهای مدرن با شکست مواجه شد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان تصریح کرد: ملت ایران علی رغم شهادت رهبر عزیز و هزاران انسان‌های بی‌گناه ایستادند و حماسه آفریدند و امروز به برکت این حماسه شاهد قیام ملل جهان علیه استعمار جهانی هستیم.

آیت‌الله فلاحتی به میدان داری رشت، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی به عنوان سه استان برتر اشاره کرد و گفت: این حماسه گویای تاریخ چند هزار ساله گیلان و کار فرزندان شهید مجاهد میرزا کوچک خان جنگلی است که در میدان جهاد و مقاومت ایستادگی کردند.

وی افزود: پس از جنگ رمضان، آمریکا در حال فرار و خروج تجهیزاتش از منطقه است همچنین بحران‌ کمبود انرژی، وضعیت نابسامان اقتصادی، اعتراضات گسترده مردم و ... گویای شرایط بحرانی آمریکا در پی تقابل نافرجام با ایران است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به ایمان و وحدت در ملت ایران به عنوان رمز فتح و پیروزی بیان کرد: این وحدت و مقاومت نباید منجر به التهابات داخلی شود لذا افرادی به نام دین در خال تفرقه‌افکنی هستند آنچه که واضح است تداوم‌ وحدت در تمام ساحات است.

آیت‌الله فلاحتی در پایان تصریح کرد: خودباوری و فهم عمیق ملت سبب ایستادگی و مقاومت در راستای غلبه بر دشمن شده است که دستاوردش عظمت و عزت خواهد بود.