افتتاحیه جشنواره ملی خلیج فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پانزدهمین جشنواره ملی خلیج فارس روز سه شنبه چهارم آبان سال جاری، در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه با برگزاری مراسم یادمان شهدای خلیج فارس و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای خلیج فارس شروع خواهد شد، اظهار داشت: این برنامه از سلسله برنامه‌هایی است که تا دهم اردیبهشت ماه، روز ملی خلیج فارس برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی دبیرخانه دائمی روز ملی خلیج فارس است، اضافه کرد: در این مراسم با حضور فرماندهان انتظامی و مسئولان ارشد استانی از خانواده‌های گرانقدر شهیدان «نادر مهدوی» و «مسعود خلعتی» تجلیل به عمل خواهد آمد.

رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر با بیان اینکه خلیج فارس به عنوان یک منطقه استراتژیک در جهان همواره در طول تاریخ جایگاه ویژه ای داشته است، تصریح کرد: جهاد دانشگاهی از نخستین نهادهایی بود که در سال ۱۳۸۴ با توجه به تحریف غیر علمی و سیاسی به حقایق مسلم و غیر قابل انکار تاریخی که نام تاریخی خلیج فارس را مورد هدف قرار داده بودند، به این موضوع ورود پیدا کرد و با حضور و مشارکت دانشگاهیان، نخبگان و پژوهشگران علاقمند به منظور پاسداشت نام و معرفی مزیت‌های فرهنگی، راهبردی، گردشگری و اقتصادی خلیج فارس به صورت متوالی اقدام به برگزاری همایش ملی خلیج فارس کرده است.

احمدی زاده افزود: بدون شک دانشگاه‌ها با توجه به رسالت مهم علمی و فرهنگی، نقش حیاتی در عرصه شناسایی و شناساندن فرهنگ غنی و افتخارات ملی ایران در حوزه خلیج فارس دارند و چنین همایشی بستری را جهت تبادل علمی و فرهنگی ایجاد می‌کند.