سالیوان با مخالفان حکومت میانمار دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی دولت آمریکا با نمایندگان دولت وحدت ملی میانمار (NUG) که توسط مخالفان حکومت ارتش تشکیل شده است، دیدار کرد.

کاخ سفید در این بیانیه اعلام کرد که در این نشست مجازی، سالیوان بر ادامه حمایت ایالات متحده از جنبش دموکراسی خواه در میانمار تاکید و در مورد تلاش های جاری برای بازگرداندن مسیر کشور به سوی دموکراسی با «دووا لاشی لا» و «زین مار آنگ»، نمایندگان دولت وحدت ملی گفت وگو کرد.

همچنین طبق بیانیه مذکور، سالیوان ضمن ابراز نگرانی درباره خشونت ارتش گفت: آمریکا به استمرار روند پاسخگو کردن ادامه خواهد داد.

ارتش میانمار با اعلام تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته میلادی، روز یکم فوریه ۲۰۲۱ (۱۳ بهمن ۱۳۹۹) در یک کودتای نظامی دولت غیرنظامی این کشور را سرنگون و وضعیت اضطراری یکساله اعلام کرد.

در نتیجه این اقدام، سران سابق این کشور شامل «آنگ سان سوچی» رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی و «وین مینت» رئیس جمهور این کشور بازداشت شدند. در پی این کودتا اعتراض‌های مردمی در سراسر این کشور آغاز شد که با خشونت مرگباری سرکوب شد و به مرگ صدها تن انجامید.

نظامیان میانمار اگر چه تقلب در انتخابات را در توجیه کودتا مطرح می کنند، چندین منبع و نهاد مستقل پس از بررسی روند رای‌گیری در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که شواهدی حاکی از تقلب در انتخابات نیافته‌اند.

از زمان وقوع کودتای نظامی علیه سوچی و دولتش، میانمار در بحران و ناآرامی قرار دارد. تقریباً هر روز تظاهراتی علیه کودتاچیان برپا و از سوی ارتش به شدت سرکوب می‌شود.

موضع گیری کشورهای غربی در محکوم کردن این کودتا هم صرفاً ژستی انسان دوستانه است که با هدف سیاسی انجام می شود و در آن دغدغه رفاه مردم میانمار در میان نیست.

دولت های غربی در حالی آنگ سان سوچی را نماد دموکراسی در میانمار معرفی می کنند که او در دوران حکومت خود در این کشور، با هدف حفظ جایگاه، چشمانش را به روی نسل کشی سازمان یافته اقلیت مسلمان روهینگیا به دست نظامیان سرکوبگر بست.