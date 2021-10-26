وزیر اقتصاد فروش گسترده اوراق دولتی برای تامین بودجه را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی سابقه تحویل دولت سیزدهم شده بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تأمین شد.»

خاندوزی ۱۰ مهر ماه سال جاری نیز اعلام کرده بود که در شهریور ۱۴۰۰ برخلاف ۵ ماه اول، بدون ۱ ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها (حتی زودتر از موعد) پرداخت شده است.

توئیت دیروز وزیر اقتصاد در واقع پاسخی به یادداشت عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی بود که روز جمعه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مدعی شده بود دولت سیزدهم با اعمال فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق بدهی دولتی که به معنای استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است، اقدام به تأمین بودجه کرده است. همتی نوشته بود: «اعلام شد که از شهریورماه هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تأمین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آنها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود، که شده است. نتیجه، استقراض غیر مستقیم و بسط پایه پولی است. آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می‌کند!»