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۴ آبان ۱۴۰۰، ۹:۵۸

یک منبع آگاه خبر داد؛

دیوان عدالت اداری ابطال انتخابات شورای شهر قرچک را رد کرد

دیوان عدالت اداری ابطال انتخابات شورای شهر قرچک را رد کرد

قرچک- یک منبع آگاه در استانداری تهران از رد شدن ابطال انتخابات شورای شهر قرچک در دیوان عدالت اداری خبر داد.

یک منبع آگاه در استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از رد شدن ابطال انتخابات شورای شهر قرچک در دیوان عدالت اداری خبر داد و اظهار داشت: با شکایت اعضای شورای شهر قرچک در دیوان عدالت، این مرجع قانونی ابطال آرای منتخبین در هیئت نظارت استان تهران را رد کرد.

این منبع آگاه در ادامه افزود: این حکم قطعی است و توسط وزارت کشور به استانداری تهران و فرمانداری شهرستان قرچک ابلاغ و لازم الاجرا است و پیش بینی می‌شود تا چند روز آینده مراسم تحلیف برگزار شود.

وی عنوان داشت: هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر هم هیچ اعتراضی به رأی دیوان نداشته است.

کد مطلب 5336060

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