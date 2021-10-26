به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دولت و دیوار؛ افول حاکمیت» نوشته وِندی براون به‌تازگی با ترجمه سهند ستاری توسط نشر مرکز منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این‌کتاب سال ۲۰۱۰ منتشر شده است.

وندی براون نویسنده این‌کتاب، نظریه‌پرداز سیاسی آمریکایی و متولد سال ۱۹۵۵ است. او استاد دانشگاه برکلی است و در زمینه‌ نظریه‌ سیاسی مابعد فوکویی، مطالعات انتقادی حقوق و نظریه‌ فمینیستی پژوهش می‌کند و موضعی بین مارکس و فوکو دارد.

براون در این‌کتاب تلاش کرده دیوارهایی را که دولت‌های مختلف می‌کشند، محور موضوع نظریه سیاسی جدید خود درباره دنیای معاصر قرار دهد تا نظریه سیاسی معاصر را به تفکر درباره دیوارها وادار کند. او از سابقه دیوارها در این‌زمینه استفاده کرده است؛ مثل دیوار چین، دیوار هادریان، دیوار برلین یا دیوار آتلانتیک. اما می‌گوید دیوارهای مرزی جدید، دیگر آن حالت بازدارنده دیوارهای قدیمی را ندارند.

مولف کتاب پیش‌رو معتقد است دیوارهای جدید مرزی، کارکردی نمایشی دارند و باعث می‌شوند منزلت پیشین حاکمیت ملت_دولت و پیوند طبیعی آن با وحدت ملی و حوزه قضایی و اقتدار قانونی از دست بروند. او می‌گوید در قرن بیست‌ویکم و در دنیای که جهانی شده تکثیر دیوارهای مدرن با صورت فیزیکی، صلب و پیشامدرن‌شان، این‌سوال را به وجود می‌آورد که چه معنایی می‌تواند در پس این تکثیر وجود داشته باشد؛ آن‌هم در جهانی که قدرت سیال، شبکه‌ها و فضای مجازی هر روز رشد بیشتری می‌کند؟

کتاب «دولت و دیوار» ۴ فصل اصلی دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از: «افول حاکمیت، دموکراسی در حصار دیوار»، «حاکمیت و حصارکشی»، «دولت‌ها و اتباع» و «میل به دیوارکشی».

یکی از موضوعات مهمی که وندی براون در این‌کتاب به آن‌ها پرداخته، مساله دیوار حائل بین فلسطین و سرزمین‌های اشغالی است که توسط رژیم صهیونیستی کشیده شده است. او این‌دیوارکشی را نشانه یک تحول مشخص می‌داند که بیانگر تغییر روال از سلطه استعماری به سلطه‌ای است که از طریق جداکردن و محروم‌کردن جمعیت فلسطینی به دست می‌آید.

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

مگر نه اینکه برخی دیوارها به اهداف علنا اعلام‌شده خود دست می‌یابند؟ مگر دیوار حائل به اهداف مقرر خود نرسیده؟ بله درست است، شاید بتوان گفت دیوار حائل _ که قصد دارد با آن همه ایست‌های بازرسی مستحکم و شبکه پیچیده جاده‌ها، پل‌ها،‌ تونل‌ها و خطوط راه‌آهن فلسطینی‌ها را در یک جغرافیای درهم‌تنیده با نوعی عمل جراحی از اسرائیلی‌ها جدا کند _ تعداد بمب‌گذاری‌های انتحاری را در تل‌آویو کاهش داده است ... گو اینکه بسیاری بر این باورند حماس، حتی در حین ساخت دیوار حائل، به اتخاذ استراتژی‌ها و تاکتیک‌های نظامی جایگزین روی‌آورده بود. ولی قطع به یقین دیوار حائل هیچ از خشم مردم فلسطین در قبال اشغالگران نکاسته است، چشم‌انداز توافق سیاسی را بهتر نکرده یا همدلی بین‌المللی را افزایش نداده و از این‌رو برای اسرائیل سرمایه اجتماعی به وجود نیاورده است. آشکار است که دیوار حائل ذهنیت‌های سیاسی جدیدی در هر دو سوی دیوار ایجاد کرده و بخشی از معماری عظیم اشغال است، معماری‌ای که فلسطینی‌ها را از اسرائیلی‌ها جدا می‌کند و از حیث گفتاری منابع و مدارهای خشونت را وارونه می‌کند و علت ساخت دیوار را فرافکنی می‌کند به نوعی خشونت اولیه خیالی که فرض می‌شود فلسطینی‌ها در حق اشغالگران اعمال کرده‌اند.

این‌کتاب با ۱۹۴ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۶۰۰ نسخه و قیمت ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان منتشر شده است.