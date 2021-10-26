۲ گلخانه محلات در لیست سیاه بانک مرکزی قرار دارند

احمدرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای امسال ۱۹ واحد گلخانه جدید در شهر محلات با مساحت ۳۳ هزار و ۱۵۸ متر مربع احداث و به گلخانه‌های شهر محلات افزوده شده است و اکنون در مجموع ۷۰۰ گلخانه در این شهرستان فعال هستند.

وی در ارتباط با میزان صادرات افزود: با توجه به اینکه بخش اعظم صادرات از گلخانه‌های ما به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها از کانال‌های غیررسمی انجام می‌شود آمار دقیقی نداریم. اگر چه در ۶ ماهه نخست امسال برای ۱۹ محموله که بالغ بر ۸۸ هزار و ۱۵۰ گلدان را شامل می‌شود برای صادرات به کشورهای کویت، عمان و عراق گواهینامه قرنطینه صادر شده اما صادرات از کانال‌های غیررسمی بیشتر است.

رئیس جهاد کشاورزی محلات تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی صادرات به دلار است و این دلار باید به سیستم بانکی برگردد در صورتی که فروش به دلار صورت نمی‌گیرد و درآمد حاصل از صادرات به ریال است. تمام مشتری‌های گلخانه‌ها که عمدتاً در کشورهای عراق و عمان هستند و در شعب بانک ایران حساب دارند و مراودات مالی و ارتباط بین صادر کننده و مشتری خارج کشور به صورت ریالی صورت می‌گیرد.

جعفری گفت: طبق قواعد بانک مرکزی صادرات با ارز صورت می‌گیرد و ارز حاصل از صادرات باید به چرخه دولت بگردد در حالی که صادرات ما به ریال است و بر همین اساس متأسفانه ۲ گلخانه صادر کننده محلات در لیست سیاه بانک مرکزی هستند.

وی افزود: این مشکلات سبب شده گلخانه دار به صورت غیررسمی صادرات خود را انجام دهد و مشتری از طریق کانال‌های غیر رسمی وارد کشور شود محصول را ببینید و مبادله مالی در همان محل به صورت ریالی انجام شود.

رئیس جهاد کشاورزی محلات تصریح کرد: عمده مشکلات گلخانه‌ها افزایش هزینه‌های تولید است این هزینه‌ها شامل ساخت و احداث گلخانه، خرید خاک، گلدان و نهاده‌های کشاورزی و سموم است اخیراً هم افزایش حداقلی ۲۰ درصدی داشتیم.

جعفری گفت: با توجه به اینکه به سموم ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد و گلخانه‌ها باید با ارز آزاد سموم خود را تهیه کنند با کمترین نوسان قیمت شاهد افزایش نهاده‌ها خواهیم بود.

وی در مورد تسهیلاتی که برای جبران زیان گلخانه‌ها پرداخت می‌شود، گفت: تسهیلاتی ۱۲ درصدی برای گلخانه‌ها پیش بینی شده است که با ارائه درخواست متقاضیان به بانک عامل معرفی می‌شوند.