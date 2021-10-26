محکومیت ۸۵میلیون تومانی عامل قاچاق موتور سیکلت در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان قزوین هوشنگ محمدی گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین با دریافت گزارش در مورد نگهداری یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق در یک فروشگاه موفق به کشف آن شدند و با تشکیل پرونده رسیدگی به تخلف در تعزیرات حکومتی آغاز شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین افزود: شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز این اداره کل پس از احراز تخلف، علاوه بر ضبط کالا متهم را به پرداخت ۸۵ میلیون تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، در هفته گذشته ۱۸ اکیپ گشت سیار کل برگزار که ۱۱۷ پرونده تخلف برای رسیدگی به این اداره کل ارجاع شده است.

