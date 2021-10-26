سعید اسمعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی شش‌ماهه نخست سال جاری ۹۴۲ مورد حادثه و حریق در سطح شهر سمنان به وقوع پیوسته است، ابراز داشت: از این تعداد ۲۴۴ آتش‌سوزی و ۶۹۸ عملیات امداد و نجات توسط آتش‌نشانان سمنانی پوشش داده‌شده است و در مجموع این عملیات‌ها ۸۳۱ نفر نجات یافتند.

وی بابیان اینکه علت حریق‌های رخ‌داده شامل مواردی نظیر بی‌احتیاطی، نقص فنی خودرو، اتصالی برق و غیره می‌شود، افزود: از این میزان بیشترین تعداد آن با ۷۴ مورد مربوط به معابری نظیر ساختمان‌های متروکه، ضایعات و ۴۸ مورد مربوط به حریق منزل مسکونی و در نهایت ۴۷ مورد مربوط به تابلو ترانس برق بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان بابیان اینکه حوادث آتش‌سوزی نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۷ درصدی مواجه بوده است، ابراز داشت: از تعداد آتش‌سوزی‌ها و حوادث در مجموع می‌توان گفت که ۵۰ مورد آن‌ها خارج از محدوده شهری رخ‌داده است.

اسمعیل پور با بیان اینکه مأموران آتش‌نشانی سمنان در حوادثی نظیر باز کردن درب منزل و خودرو (محبوسی)، گیرکردن حلقه یا انگشتر، تصادف و واژگونی خودرو، آسانسور و غیره نیز مشارکت داشتند، تصریح کرد: بیشترین آمار حوادث با ۴۲۰ مورد مربوط به محبوس شدن در کابین آسانسور بوده است سپس ۱۰۷ مورد گرفتن حیوانات موذی و ۶۷ مورد محبوسی افراد در اماکن در رتبه بعدی قرار دارد.

وی بابیان اینکه طی این شش ماه سازمان آتش‌نشانی سمنان به ۱۱ هزار و ۹۴۲ تماس گرفته‌شده با سامانه ۱۲۵ پاسخ داده است، افزود: که از این میزان تماس با مجموع ۳۷۹ ساعت و ۲۶ دقیقه عملیات اطفا و امداد و نجات و میانگین چهار دقیقه و چهار ثانیه زمان رسیدن به محل حادثه به کار خود پایان داده است.