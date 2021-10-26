بودجه موسسه رازی در حد خرید یک دستگاه اتوکلاو هم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسحاقی عصر سه‌شنبه در همایش واکسن و واکسیناسیون کووید_ ۱۹ که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی واقع در کرج با حضور مسئولان کشوری برگزار شد، اظهار کرد: مؤسسه رازی مصداق بارز پدافند غیرعامل زیستی است و در خاموشی و گمنامی خدمات زیادی به کشور ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: شاید بسیاری از مردم اطلاعاتی از اقدامات این مؤسسه نداشته باشند و تولید واکسن کووید _ ۱۹ باعث شد، بیشتر شناخته شود.

رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی بیان کرد: رازی ضامن سلامتی کشور در پیشگیری از بسیاری بیماری‌ها در حوزه انسان و دام و طیور شده است.

با مشکل نیروی انسانی مواجه هستیم

وی با اشاره به دو مشکل اساسی مؤسسه رازی تصریح کرد: این مؤسسه مشکل نیروی انسانی دارد، چراکه ۴۵ درصد نیروها شرکتی هستند و برای تبدیل وضعیت آنها تلاش می‌کنیم.

اسحاقی خاطرنشان کرد: با مشکل جذب نیرو مواجه هستیم از این رو نمی‌توانیم نیروهای متخصص را جذب کنیم.

وی با اشاره به مشکل زیرساخت‌های مؤسسه رازی، گفت: مؤسسه ۹۷ ساله است و خیلی از زیرساخت‌ها برای قدیم است اما برخی نگاه‌هایی به آن است که می‌گویند تولیدات رازی به بخش خصوصی واگذار شود اما از این زیرساخت‌ها به لحاظ پدافند غیرعامل باید حفظ شود.

رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی اظهار کرد: بودجه اختصاص داده شده به مؤسسه در سال ۹۶ حدود ۲.۵ میلیارد تومان و سال ۹۷ حدود ۴ میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه این بودجه در سال ۹۸ حدود ۴.۵ میلیارد تومان تعیین که پرداخت نشده است، تصریح کرد: در سال گذشته ۴.۵ میلیارد تومان اختصاص دادند که با این بودجه نمی‌توان حتی یک دستگاه اتوکلاو خریداری کرد.

اسحاقی خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای ما افزایش درآمد اختصاصی برای تملک بود که توانستیم دو بخش مؤسسه رازی را بازسازی کنیم.

وی گفت: از طرفی وقتی سازمان برنامه و بودجه افزایش درآمد در این مؤسسه را می‌بیند بودجه دولتی را که بر اساس حکم دولت است پرداخت نمی‌کند. این تراز در سال گذشته ۲۹ میلیارد تومان منفی بود است.

وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی در خرید از ما همکاری کنند

رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی اظهار کرد: در سال جاری تاکنون ۳۵ میلیارد تومان منفی است که اگر بحث افزایش حقوق اعضای هیأت علمی را داشته باشیم با تبدیل وضعیت نیروها تا ۶۰ میلیارد تومان منفی می‌شویم.

وی بیان کرد: وزارت بهداشت و درمان و سازمان دامپزشکی بسیاری از فراورده‌ها را از شرکت خصوصی با ۷۰ درصد قیمت خارجی خریداری می‌کند که اگر با آن قیمت از ما خریداری شود مشکل درآمد مؤسسه حل می‌شود

اسحاقی با بیان اینکه زیرساختی در این مؤسسه احداث شده که به جای ارتقای روزبه‌روز از آن کاسته می‌شود، متذکر شد: امیدواریم مسئولان نسبت به مشکلات یاد شده نگاه ویژه‌ای به مؤسسه رازی داشته باشند.